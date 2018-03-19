Значки приборной панели, Что за значок -4° ? )))

Вам знакома такая ситуация: на приборной панели вдруг начинает мигать какой-то символ, которого вы никогда раньше не видели? И вы понятия не имеете, что он означает?

Спрашивать как-то неудобно, да и не у кого. Срочно ли это? Можно ли отложить до завтра? Может, вызвать экстренную помощь?

Какое то время назад, по интернету бродил анекдот на эту тему, про какающего человечка )))

Ну и чтобы не стать героем такой ситуации, читаем далее,

что есть что

1. Противотуманные фары (передние).

2. Неисправность усилителя рулевого управления.

3. Противотуманные фары (задние).

4. Низкий уровень жидкости стеклоомывателя.

5. Износ тормозных колодок.

6. Значок включённого круиз-контроля.

7. Включены поворотные сигналы.

8. Датчик дождя и света.

9. Зимний режим.

10. Индикатор информационного сообщения.

11. Индикация работы свечи накаливания.

12. Мороз.

13. Индикация обнаружения бесконтактного ключа.

14. Ключ не обнаружен.

15. Батарея ключа нуждается в замене.

16. Опасное сокращение дистанции.

17. Нажмите педаль сцепления.

18. Нажмите тормозную педаль.

19. Блокировка рулевой колонки.

20. Дальний свет.

21. Низкое давление в шинах.

22. Индикатор включения наружного освещения.

23. Неисправность наружного освещения.

24. Не работает стоп-сигнал.

25. Предупреждение сажевого фильтра.

26. Предупреждение прицепного устройства.

27. Предупреждение пневматической подвески.

28. Смена полосы движения.

29. Перегрев катализатора.

30. Не пристёгнут ремень безопасности.

31. Активирован стояночный тормоз.

32. Неисправность аккумулятора.

33. Система помощи при парковке.

34. Требуется техническое обслуживание.

35. Адаптивные передние фары.

36. Неисправность автоматического наклона фар.

37. Неисправность заднего спойлера.

38. Неисправность крыши в кабриолете.

39. Ошибка подушки безопасности.

40. Неисправность ручного тормоза.

41. Вода в топливном фильтре.

42. Подушка безопасности деактивирована.

43. Неисправность.

44. Фары ближнего света.

45. Загрязнение воздушного фильтра.

46. Режим экономии топлива.

47. Система помощи спуска с горы.

48. Повышенная температура.

49. Неисправность антиблокировочной системы тормозов.

50. Неисправность топливного фильтра.

51. Открыта дверь.

52. Открыт капот.

53. Низкий уровень топлива.

54. Неисправность автоматической коробки передач.

55. Автоматический ограничитель скорости.

56. Амортизаторы подвески.

57. Низкое давление масла.

58. Обогрев лобового стекла.

59. Открыт багажник.

60. Система стабилизации отключена.

61. Датчик дождя.

62. Неполадка двигателя.

63. Обогрев заднего стекла.

64. Автоматическое очищение лобового стекла.

