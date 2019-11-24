Штрафы, видеофиксация, обжалование

Всем здравствуйте!

Сегодня решил обобщить информацию о штрафах с камер видеофиксации, порядке их обжалования и подобных вещах. Вся информация максимально актуальна, многие пункты проверены личной практикой.

Сегодня речь пойдет о Москве, но будет статья и для других городов.

I. Виды нарушений, которые фиксируют стационарные комплексы видеофиксации (Стрелка, АвтоУраган, Форсаж, Фалькон):

1) превышение скорости (500р — 5000р) [ст. 12.9 ч.2-7 КоАП РФ]

2) движение по обочине (1500 руб.) [ст. 12.15 ч.1 КоАП РФ]

3) движение по полосе ОТ (3000р) [ст 12.17 ч.1.2 КоАП РФ]

4) нарушение разметки (500 — 1500р) [ст. 12.16 ч.1-2 КоАП РФ]

5) пересечение стоп-линии (800р) [ст. 12.12 ч.2 КоАП РФ]

6) проезд на запрещающий сигнал светофора (1000р — 5000р) [12.12 ч.1, ч.3 КоАП РФ]

7) выезд на вафельную разметку (1000р) [ст. 12.13.1 КоАП РФ]

8) непропуск пешехода (1500р) [ст.12.18 КоАП РФ]

9) остановка/стоянка в неположенном месте (2500 — 5000р) [ст. 12.19 ч.2, 5, 6 КоАП РФ]

II. Виды нарушений, которые фиксируют мобильные комплексы видеофиксации (ПАК ПМ, ПаркНет, ПаркРайт)

1) остановка/стоянка в неположенном месте (2500 — 5000р) [ст. 12.19 ч.2, 5, 6 КоАП РФ]

2) парковка на газонах (5000р) [ст. 8.25 КоАП г. Москвы)

3) неоплаченная платная парковка (5000р) [ст. 8.14 ч. 2 КоАП г. Москвы]

N.B. Большая часть указанных штрафов (кроме ст. 12.9 ч.6, 12.9 ч.7, 12.12 ч.3, 12.15 ч.5 КоАП РФ, ст. 8.14, 8.25 КоАП г. Москвы) может быть оплачена со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Штрафы по фото- и видеофиксации нарушений в области дорожного движения в г. Москва выносят следующие органы исполнительной власти:

1) ГИБДД (штрафы со стационарных комплексов видеофиксации, кроме ст. 12.19 КоАП РФ)

2) АМПП (штраф за неоплаченную парковку (5000р., ст. 8.14 ч. 2 КоАП г. Москвы)

3) МАДИ (штраф за парковку на газонах (5000р., ст. 8.25 КоАП г. Москвы), штраф за остановку/стоянку в неположенном месте (500-5000р., ст. 12.19 КоАП РФ)

Постановление может быть вынесено не позднее 2-х мес. с момента совершения правонарушения.

Постановление вступает в законную силу в течение 10 дней после получения автовладельцем копии постановления заказным письмом по почте.

В случае, если постановление не было получено на почте в течение 7 дней, оно отправляется обратно и считается вступившим в силу через 10 дней после того, отправитель получил письмо обратно.

ОБЖАЛОВАНИЕ

Постановление можно обжаловать, это можно сделать в 10-дневный срок с момента получения копии постановления.

Сделать это можно следующим образом:

1) Штрафы ГИБДД:

а) отправить жалобу заказным письмом по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д. 1. Причем датой подачи будет считаться день отправки заказного письма почтой.

б) опустить письмо в ящик корреспонденции УГИБДД (ул. Садовая-Самотечная, д. 1) или передать жалобу лично сотруднику УГИБДД.

в) отправить жалобу через сервис приема обращений на сайте: гибдд.рф/request_main. Внимание! Способ не надежен, т.к. по закону ГИБДД не обязаны рассматривать жалобы, поданные через сайт, ввиду отсутствия подписи заявителя. Часто ГИБДД идет на встречу и рассматривает подобные жалобы, но, строго говоря, могут отказать в рассмотрении.

2) Штрафы МАДИ

а) отправить жалобу заказным письмом по адресу: ул. Каланчевская, д.49

б) подать жалобу через сайт Автокод: avtokod.mos.ru/Appeals/Madi/Ruling (требуется авторизация через Госуслуги/mos.ru)

3) Штрафы АМПП

а) отправить жалобу заказным письмом по адресу: ул. Старая Басманная, дом 20, корпус 1

б) подать жалобу через сайт Автокод: avtokod.mos.ru/Appeals/Ampp/Ruling (требуется авторизация через Госуслуги/mos.ru)

Вступление постановления в законную силу приостанавливается до вынесения решения по жалобе.

Далее, в случае несогласия с результом рассмотрения жалобы, можно обратиться в суд. Сделать это можно в 10-дневный срок после получения заказного письма с ответом на жалобу.

Жалоба подается в районный суд по месту совершения нарушения, определить суд можно через портал: mos-gorsud.ru/mgs/services/territorial. К жалобе прикладывается копия постановления и копия ответа на жалобу на постановления. Вступление постановления в законную силу также приостанавливается до вынесения решения судом по жалобе.

Далее, при несогласии с результатом решения районного суда, можно обратиться в Мосгорсуд. Сделать это можно в 10-дневный срок с момента получения на руки решения Районного суда.

Жалоба подается через районный суд (если подать напрямую в Мосгорсуд, то жалоба будет перенаправлена обратно в районный суд). К жалобе прикладываются копии постановления, копия ответа на жалобу от ГИБДД/АМПП/МАДИ, копия решения районного суда. Вступление постановления в законную силу вновь приостанавливается до вынесения решения Мосгорсудом по жалобе.

После вынесения Мосгорсудом решения по жалобе, постановление вступает в законную силу.

СРОК ОПЛАТЫ

На оплату штрафа дается 60 дней с момента вступления постановления в законную силу (не с момента вынесения и не с момента получения по почте).

В случае, если не оплатить штраф в течение 60 дней, то возможны два негативных сценария:

1) штраф передадут на исполнение приставам, если оплатить его в течение 5 дней после получения документа о возбуждении исполнительного производства, то санкций не будет, иначе потребуют заплатить исполинтельный сбор (7% от суммы штрафа, но не менее 1000р)

2) составят протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок) и передадут на участок Мирового судьи, наказание по нему — уплата штрафа в двойном размере, но не менее 1000р (причем данная мера не отменяет оплату основного штрафа)

N.B. АМПП, МАДИ имеют информационную систему с возможностью автоматической отправки дела приставам и Мировым судьям по истечении срока в 60 дней. У ГИБДД такого функционала не имеют и дела приставам/Мировым судьям отправляют далеко не всегда.