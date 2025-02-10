Ремонт блока ABS с ошибкой C123EF0 удаленно! Обновление 23.05.2026

На автомобилях Audi с 2015г. и по настоящее время часто появляется ошибка ABS C123EF0.
Перестают работать тормоза и ABS. Причиной является, в большинстве случаях, вакуумный усилитель тормозов с датчиком, он со временем забивается( датчик выходит из строя) и после нескольких предупреждений ABS блокируется ошибкой error C123EF0.
В этом случае есть 2 пути решения проблемы:
1 . Покупка БУ блока, а это лотерея (можно купить с такой же ошибкой). Б/У ABS придется прошивать онлайн, если он окажется с авто у которого «плохая история» то можно попасть в «черный список» vag.
Блоки ABS 4M0907379R 4M0907379K 4M6907379N 40907379P
4K0907379R 4N0907379AL 8W0907379E 8W0907379J 4W0907379Q
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Комментарии 23
Была проблема с ABS. Решение проблемы было необходимо срочное. Григорий выручил. Сделано качественно и быстро. География не близкая, блок доставляли из Ижевска. Рекомендую однозначно. Ещё раз благодарю.
Обращался по поводу ошибки, всё сделали очень быстро, всём рекомендую
В закладки, но надеюсь не понадобиться)
Если что обращайтесь!
Привет! Вылетает ошибка по давлению в шинах. Датчиков давления нет, работают от абс. Сталкивался с такой проблемой? Блок абс 4M0907379R
Привет! Номер ошибки? Значит они есть или были
какая цена ?
Подробности в лс
Два дня езжу с гирляндой всевозможных ошибок (пока жёлтые). ОД сказал: датчик АВС фиксирует скорость 400км/ч, от этого мозги сходят с ума, но ездить можно. Надеюсь замена датчика поможет.
Ну это еще вроде в правильном направлении сервис движется. Некоторые сразу блок отписывают 🤷🏼♂️
Так как отремонтировать ?
Ответил в ЛС
Жду ответа
Добрый день!
Выражаю свою благодарность Георгию за профессионализм в своём деле. Проблема с АБС была на audi q7, теперь всё отлично заботает и нет ошибок.
Всем привет, спасибо Георгию за оперативную помощь, блок abs от Ауди q7, сделали удалена!
Обратился к Георгию с данной проблемой!
Днём отправил блок, утром уже все было готово:) В сервисе сказали, что кто тебе это сделал, шарит! Спасибо за оперативность
👍👍👍👍
Вообще тормоза продолжают работать, может и абс даже, точно не помню.
Только горит неисправность на панели.
Сколько стоит ремонт блока у вас?
Здравствуйте, абс с этой ошибкой находится в аварийном режиме и работать не может.
Тормоза работают когда устранена проблема по вакуумному усилителю. Напишите номер вашего блока я соорентирую по цене ( в ватсапп )
Третье фото некачественное получилось, что-то замазано справа)
Коммерческий ход)