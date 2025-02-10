Ремонт блока ABS с ошибкой C123EF0 удаленно! Обновление 23.05.2026

На автомобилях Audi с 2015г. и по настоящее время часто появляется ошибка ABS C123EF0.

Перестают работать тормоза и ABS. Причиной является, в большинстве случаях, вакуумный усилитель тормозов с датчиком, он со временем забивается( датчик выходит из строя) и после нескольких предупреждений ABS блокируется ошибкой error C123EF0.

В этом случае есть 2 пути решения проблемы:

1 . Покупка БУ блока, а это лотерея (можно купить с такой же ошибкой). Б/У ABS придется прошивать онлайн, если он окажется с авто у которого «плохая история» то можно попасть в «черный список» vag.

Блоки ABS 4M0907379R 4M0907379K 4M6907379N 40907379P

4K0907379R 4N0907379AL 8W0907379E 8W0907379J 4W0907379Q

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