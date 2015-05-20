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Как легко понять и запомнить сигналы регулировщика!

Автор удалён.

Всем привет!
Надеюсь кому пригодится и поможет при сдаче экзамена пдд ну или просто для общего развития всем удачи на дорогах!

Жесты регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков приоритета и являются обязательными для выполнения.
Некоторые водители позабыли, а некоторые и не знали значение жестов регулировщика, а ведь все очень просто, запомнив стихотворные строчки, вы не будете бояться человека с жезлом, регулирующего проезд перекрестка

Если палка смотрит в рот, делай правый поворот.
Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права.
Если палка смотрит влево, поезжай как королева.
Грудь и спина для водителя — стена.
Боком встал, руки в карманы — едем прямо и направо!
Поднял палку вверх не зря — дальше двигаться нельзя

))))

и вот еще в дополнение

✔ Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права
если рука регулировщика вытянута вперед, то со стороны правого бока движение всех транспортных средств запрещено.

✔ Если палка смотрит в рот, делай правый поворот

вы подъехали к регулировщику не с правого его бока, а лицом к лицу.

✔ Если палка смотрит влево, поезжай как королева

регулировщик с правой рукой, вытянутой вперед, стоит к вам левым боком. В этом случае разрешается движение во всех направлениях, как королю или королеве:))

✔грудь и спина — для водителя стена

запрещено движение, если регулировщик повернут к водителю грудью или спиной, и/или его обе руки опущены или обе руки вытянуты в разные стороны

✔Поднял палку вверх не зря — дальше двигаться нельзя

✔А для оставшегося случая
Боком встал, руки в карманы — едем прямо и направо!
достаточно запомнить что разрешено движение "Из рукава, в рукав и правее".

20 мая 2015
39
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Комментарии 39

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Встречается не часто, поэтому правда быстро забывается.
Я думаю ГАИшники все это прекрасно знают. Но они так же знают, что многие водители забывают эти жесты, некоторые вроде помнят, а начинают тупить. Регулировщика ставят чтобы разрулить ситуацию, а не создать пробку еще больше. Вот они и машут как могут, лишь бы понятно было.

познавательно!

За последнее время, один из СУПЕР- ПОЛЕЗНЫХ постов!

+ мульон!

это надо гаишникам учить а то у нас выбигут на перекресток и машут показывая на поток и показывая куда ехать короче смех и грех…

так потому что, народ не знает сигналы регулировщика, отсюда и машут

Спасибо, жене покажу)

Надеюсь поможет, удачи на дороге и полного бака)))

Uhbyz

Спасибо, жене покажу)

+1

Uhbyz

Спасибо, жене покажу)

про "палка в рот"?

это как раз то, что надо! Я так и не смогла осилить, кроме поднятой вверх руки, что означают жесты регулировщика. За год сталкивалась только 1 раз

+100500, это актуально не только для водителей

Очень полезно

Удачи на дорогах и полного бака!

спасибо! взаимно =)

ПО рукавам учили не только в СССР. Во всех школах так учат, только не многие запоминают это!

Тоже верно!

Всеравно запомнить не могу, а считалочку темболее))

)))) Ну регулировщиков то не часто встретишь, так что, думаю, не проблема, а как памятка пригодится !

По профессии я железнодорожник. Однажды круговые движения регулировщика, я как-то не так понял)))

)))) остановка поезда

sanchez3500

По профессии я железнодорожник. Однажды круговые движения регулировщика, я как-то не так понял)))

Аналогичная ситуация была

И меня так учили, оч доходчиво

Я вот не помню ни разу чтобы я нормального регулировщика видел, чтобы он как на картинке сигналы отдавал. Обычно гаишники поднимают палку — это "стоп" и это все знают, а потом начинают крутить палочкой на ремешке показывая куда ехать нужно :)))

+1

mooncat

Я вот не помню ни разу чтобы я нормального регулировщика видел, чтобы он как на картинке сигналы отдавал. Обычно гаишники поднимают палку — это "стоп" и это все знают, а потом начинают крутить палочкой на ремешке показывая куда ехать нужно :)))

Возможно, но это больше для тех кто сдает экзамен пдд в гаи, там не обьяснишь, что регулировщика сами эти сигналы не знают))))!

mooncat

Я вот не помню ни разу чтобы я нормального регулировщика видел, чтобы он как на картинке сигналы отдавал. Обычно гаишники поднимают палку — это "стоп" и это все знают, а потом начинают крутить палочкой на ремешке показывая куда ехать нужно :)))

вот вот, я к сожалению так и не знаю этих жестов))
обычно махнул — едь. не машет — не едь)))
коротко и ясно)) наверно они и сами с жестами не оч)

Это архаизм "досветофорной" эпохи, в ПДД остался с 60-ых годов. Не убирают его скорее всего на случай катаклизмов или техногенных аварий, когда пропадёт электричество и на перекрестки могут выйти регулировщики.

Меня улыбнуло, там где направо )

)))) В стишке пришлось две последние строчки самому добавить!

реально полезно.спасибо.

главное чтобы на пользу!

по факту они стоят и машут палкой, можно не запоминать )

тоже верно и такое есть!

Нас в ДОСААФе при совдепии чтоб не запоминать инструктор учил ехать "ИЗ РУКАВА В РУКАВ", до сих пор помню.

запоминающаяся фраза))) и полезно знать!

Точно, ни когда не забудешь.

Главное правило- ездить по рукавам регулировщика!

О, сразу видно, в СССР были единые стандарты обучения.