Как легко понять и запомнить сигналы регулировщика!

Всем привет!

Надеюсь кому пригодится и поможет при сдаче экзамена пдд ну или просто для общего развития всем удачи на дорогах!

Жесты регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков приоритета и являются обязательными для выполнения.

Некоторые водители позабыли, а некоторые и не знали значение жестов регулировщика, а ведь все очень просто, запомнив стихотворные строчки, вы не будете бояться человека с жезлом, регулирующего проезд перекрестка

Если палка смотрит в рот, делай правый поворот.

Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права.

Если палка смотрит влево, поезжай как королева.

Грудь и спина для водителя — стена.

Боком встал, руки в карманы — едем прямо и направо!

Поднял палку вверх не зря — дальше двигаться нельзя

))))

и вот еще в дополнение

✔ Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права

если рука регулировщика вытянута вперед, то со стороны правого бока движение всех транспортных средств запрещено.

✔ Если палка смотрит в рот, делай правый поворот

вы подъехали к регулировщику не с правого его бока, а лицом к лицу.

✔ Если палка смотрит влево, поезжай как королева

регулировщик с правой рукой, вытянутой вперед, стоит к вам левым боком. В этом случае разрешается движение во всех направлениях, как королю или королеве:))

✔грудь и спина — для водителя стена

запрещено движение, если регулировщик повернут к водителю грудью или спиной, и/или его обе руки опущены или обе руки вытянуты в разные стороны

✔Поднял палку вверх не зря — дальше двигаться нельзя

✔А для оставшегося случая

Боком встал, руки в карманы — едем прямо и направо!

достаточно запомнить что разрешено движение "Из рукава, в рукав и правее".