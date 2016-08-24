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Йошкар-Ола, Россия

Найден аналог пыльника вилки сцепления Логан

Друзья, моя первая запись в бортжурнале и у меня для Вас отличная новость! Надеюсь, многим будет полезна. Как и множество владельцев логана не обошла стороной проблема с порванным пыльником вилки сцепления. В интернете в принципе, да и здесь в частности, точной информации по подходящим аналогам данной детали нет, все только на уровне слухов. Здесь Огромное Спасибо Lescha71 за наводку. В общем, погуглил, и решил заказать пыльник, проходящий по номеру как аналог пыльника Рено 19 (номер оригинального пыльника Renault 19: 7700856630). Выбрал аналог от фирмы RAPRO, артикул: 51108.

Аналог пыльника на Логан — Renault Logan (1G)
Аналог пыльника на Логан

Пыльник шел 15 дней, цена вопроса в 107 р. мне помогла не переживать, подойдет ли :-)
Итак, вот как он выглядит:

Фото в бортжурнале Renault Logan (1G)

Фото в бортжурнале Renault Logan (1G)

Сравнения со старым здесь не привожу, т.к старый был вклочья. Данный пыльник требует лишь одной доработки: необходимо вырезать форму под саму вилку. Форма вилки на Рено 19 выполнена в виде буквы "П", а вилка от логана в разрезе немного отличается. Сделал следующее. Отрезал верхнюю часть от родного пыльника, и использовал ее в качестве шаблона для выреза отверстия под вилку сцепления. Обвел маркером, вырезал канцелярским ножом.

Фото в бортжурнале Renault Logan (1G)

Добиться нужно вот такой формы:

Фото в бортжурнале Renault Logan (1G)

С первого раза поставить не получилось, пришлось ехать на эстакаду и снимать защиту. Ставил снизу, так удобнее). Пыльник встал как родной!
Номерочки:
1) Оригинальный номер Renault Logan: 7700108084, цена 1600 руб.
2) Оригинальный номер Renault R19: 7700856630
3) Аналог, IMPERGOM: 30312, цена 120 руб.
4) Аналог, RAPRO: 51108, цена 120 руб.
5) Аналог, ORIGINAL IMPERIUM: 30312, цена 140 руб.
6) Аналог, LEX: SD0770, цена 120 руб.
Все что идет под аналогом, можно заказывать, немного вырезать форму и готово! Экономия 1500 руб.

Цена вопроса: 107 ₽ Пробег: 102 000 км
24 августа 2016 Метки: своими руками
20
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Комментарии 20

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Благодарю! Очень помог!

Я пока аналогов найти не могу. Только оригинал. Кто может подсобить с пересылкой в Крым?

Teraflu Пыльник вилки RAPRO: 51108 на сколько жесче родного пыльника Логана?

Неплохая экономия)))
Отличная информация, спасибо

Спасибо за полезную информацию. Однозначно в закладочки. И, подпись!

Спасибо и стоящая инфо!

5 баллов Вам.

Ещё бы аналог пыльника на шток переключения нашёл бы, беда у всех…рассыпается))

Он найден уже давно… Пожалуйста — VW-115292800.

Будем брать. Благодарю.

Но на рынке его после санкций уже не найдете…

Я и здесь помогу!)))) Вот его аналог: VIKA, артикул: 12468, цена 70 руб.

Radnery

Ещё бы аналог пыльника на шток переключения нашёл бы, беда у всех…рассыпается))

Поддерживаю, менял сцепление и хотел поменять пыльник на кулисе переключения скоростей, так он 3500 рублей оригинал стоит, а аналогов не нашёл пока

Какой пыльник? На этой фотке он есть?

Манжета который

www.renoe.ru/catalog/hodo…_peredach_(original)_1575
Попробуй по этой ссылке — год назад заказывал здесь за 2100 руб.

Спасибо

А на здоровье!

Все равно за резинку дорого конечно, как будто туда золото добавляют

Конечно дорого. Продавцы на расходниках делают деньги. Резина на колеса и то дешевле.
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