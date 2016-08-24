Найден аналог пыльника вилки сцепления Логан

Друзья, моя первая запись в бортжурнале и у меня для Вас отличная новость! Надеюсь, многим будет полезна. Как и множество владельцев логана не обошла стороной проблема с порванным пыльником вилки сцепления. В интернете в принципе, да и здесь в частности, точной информации по подходящим аналогам данной детали нет, все только на уровне слухов. Здесь Огромное Спасибо Lescha71 за наводку. В общем, погуглил, и решил заказать пыльник, проходящий по номеру как аналог пыльника Рено 19 (номер оригинального пыльника Renault 19: 7700856630). Выбрал аналог от фирмы RAPRO, артикул: 51108.
Пыльник шел 15 дней, цена вопроса в 107 р. мне помогла не переживать, подойдет ли :-)
Итак, вот как он выглядит:
Сравнения со старым здесь не привожу, т.к старый был вклочья. Данный пыльник требует лишь одной доработки: необходимо вырезать форму под саму вилку. Форма вилки на Рено 19 выполнена в виде буквы "П", а вилка от логана в разрезе немного отличается. Сделал следующее. Отрезал верхнюю часть от родного пыльника, и использовал ее в качестве шаблона для выреза отверстия под вилку сцепления. Обвел маркером, вырезал канцелярским ножом.
Добиться нужно вот такой формы:
С первого раза поставить не получилось, пришлось ехать на эстакаду и снимать защиту. Ставил снизу, так удобнее). Пыльник встал как родной!
Номерочки:
1) Оригинальный номер Renault Logan: 7700108084, цена 1600 руб.
2) Оригинальный номер Renault R19: 7700856630
3) Аналог, IMPERGOM: 30312, цена 120 руб.
4) Аналог, RAPRO: 51108, цена 120 руб.
5) Аналог, ORIGINAL IMPERIUM: 30312, цена 140 руб.
6) Аналог, LEX: SD0770, цена 120 руб.
Все что идет под аналогом, можно заказывать, немного вырезать форму и готово! Экономия 1500 руб.
Комментарии 20
Благодарю! Очень помог!
Я пока аналогов найти не могу. Только оригинал. Кто может подсобить с пересылкой в Крым?
Teraflu Пыльник вилки RAPRO: 51108 на сколько жесче родного пыльника Логана?
Неплохая экономия)))
Отличная информация, спасибо
Спасибо за полезную информацию. Однозначно в закладочки. И, подпись!
Спасибо и стоящая инфо!
5 баллов Вам.
Ещё бы аналог пыльника на шток переключения нашёл бы, беда у всех…рассыпается))
Он найден уже давно… Пожалуйста — VW-115292800.
Будем брать. Благодарю.
Но на рынке его после санкций уже не найдете…
Я и здесь помогу!)))) Вот его аналог: VIKA, артикул: 12468, цена 70 руб.
Radnery
Ещё бы аналог пыльника на шток переключения нашёл бы, беда у всех…рассыпается))
Поддерживаю, менял сцепление и хотел поменять пыльник на кулисе переключения скоростей, так он 3500 рублей оригинал стоит, а аналогов не нашёл пока
Какой пыльник? На этой фотке он есть?
Манжета который
www.renoe.ru/catalog/hodo…_peredach_(original)_1575
Попробуй по этой ссылке — год назад заказывал здесь за 2100 руб.
Спасибо
А на здоровье!
Все равно за резинку дорого конечно, как будто туда золото добавляют
Конечно дорого. Продавцы на расходниках делают деньги. Резина на колеса и то дешевле.