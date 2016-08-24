Найден аналог пыльника вилки сцепления Логан

Друзья, моя первая запись в бортжурнале и у меня для Вас отличная новость! Надеюсь, многим будет полезна. Как и множество владельцев логана не обошла стороной проблема с порванным пыльником вилки сцепления. В интернете в принципе, да и здесь в частности, точной информации по подходящим аналогам данной детали нет, все только на уровне слухов. Здесь Огромное Спасибо Lescha71 за наводку. В общем, погуглил, и решил заказать пыльник, проходящий по номеру как аналог пыльника Рено 19 (номер оригинального пыльника Renault 19: 7700856630). Выбрал аналог от фирмы RAPRO, артикул: 51108.

Аналог пыльника на Логан

Пыльник шел 15 дней, цена вопроса в 107 р. мне помогла не переживать, подойдет ли :-)

Итак, вот как он выглядит:

Сравнения со старым здесь не привожу, т.к старый был вклочья. Данный пыльник требует лишь одной доработки: необходимо вырезать форму под саму вилку. Форма вилки на Рено 19 выполнена в виде буквы "П", а вилка от логана в разрезе немного отличается. Сделал следующее. Отрезал верхнюю часть от родного пыльника, и использовал ее в качестве шаблона для выреза отверстия под вилку сцепления. Обвел маркером, вырезал канцелярским ножом.

Добиться нужно вот такой формы:

С первого раза поставить не получилось, пришлось ехать на эстакаду и снимать защиту. Ставил снизу, так удобнее). Пыльник встал как родной!

Номерочки:

1) Оригинальный номер Renault Logan: 7700108084, цена 1600 руб.

2) Оригинальный номер Renault R19: 7700856630

3) Аналог, IMPERGOM: 30312, цена 120 руб.

4) Аналог, RAPRO: 51108, цена 120 руб.

5) Аналог, ORIGINAL IMPERIUM: 30312, цена 140 руб.

6) Аналог, LEX: SD0770, цена 120 руб.

Все что идет под аналогом, можно заказывать, немного вырезать форму и готово! Экономия 1500 руб.