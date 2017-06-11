Вольтметр_амперметр DSN-VC288 100V-10A / инсталляция в Ниву2121 /

Приветствую читающих мой б/ж :)

Как видится традиционно у любой истории должно быть продолжение. Так и моя история с заменой генератора не стала исключением.

Контролировать напряжение, а тем более ток заряда АКБ, пожалуй не отказался бы любой владелец старенькой Нивы, "шестёрки", "копейки" и т.п. …

Короче говоря, возня с электрикой своего автомобиля стимулировала сей процесс и идея получила воплощение :)

В руки попался вот такой прибор DSN-VC288 100V 10A красная индикация

Причём замечу купил случайно в местном радиомагазине. —

На ru.aliexpress.com цена такому измерителю 200р. вместе с пересылкой. Зато у этих за 400 на витрине. "коммерция" :))) Барыги!

Монтаж аккурантный

Соплей припоя и потёков флюса нет.

Не ставил задачей разбираться что за контроллер. Наверное что-то подобное STM8…

Во всяком случае заявленным параметрам этот показометр как бы соответствует.

Вот такой ток не более 0,02А от АКБ потребляет сам DSN-VC288 при измерении напряжений

А вот такой при измерении токов

Теперь что касается самой "Инсталляции" этого измерителя в схему автомобиля:

Если с вольтметром все просто и понятно/ подключаем на клеммы АКБ и от неё же запитываем/

То с амперметром заморочка следующего порядка: Встроенный шунт использовать не представляется возможным из-за того что он просто выпаяется из платы от перегрева НЕДОПУСТИМО БОЛЬШИМИ для этого измерителя токами в цепи АКБ, да и тащить провода большого сечения из моторного отсека в кабину НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО.

Поэтому штатный шунт с платы удалён…

и вместо него обратной поляностью был запаян диод 1N4007

Вот так лучше видно.

Сейчас поясню зачем:

В качестве выносного шунта используется штатный провод от корпуса автомобиля до минусовой клеммы/прошу сразу извинить за неточность: схема от подобного приборчика YB21VA. Родной схемы от DSN-VC288 не нашёл, а рисовать самому схему измерителя DSN-VC288 просто нет никакого желания :)

стаивать какие дополнительные шунты в штатную электросхему автомобиля нет никакой необходимости.Тем более, что на них в момент работы стартера или скажем лебедки будет впустую тратиться мощность АКБ/на нагрев шунта/ и будем иметь уменьшение напряжения на том же стартере, лебедке и т.п. /закон Ома никто не отменял :) Диод служит защитой по входу амперметра от напряжений обратной полярности/ в моменты работы стартера, лебедки и т.п./хотя, возможно и без диода вход измерителя тока выдержал бы напряжения обратной полярности …/

Поскольку сопротивление штатного шунта от DSN-VC288 раз в 20-ть превосходит сопротивление провода от корпуса до минусовой клеммы, то и показания тока соответственно меньше во столько же раз.

В результате имеем достаточно ТОЧНЫЙ ВОЛЬТМЕТР и ПОКАЗОМЕТР тока зарядки по которому ПРИМЕРНО можно оценить силу тока заряда АКБ

С размещением приборчика особо заморачиваться не стал.

Повесил в уголок под приборной панелью.

И посмотреть показания, накловнишись вперед, можно и по глазам постоянно не бьёт в тёмное время суток.

Во сяком случае мне кажется удобным здесь.

В моторном осеке это выглядит вот так/последний вариант подключеня не фотографировал — дорисовал фотошопом :) .

Подключено так.По цветам проводов на приборе DSN-VC288: — красный тонкий и желтый на плюс +акб, -черный толстый и черный тонкий на корпус автомобиля, -красный толстый на минус -акб

Ну что? Приступим к испытаниям?

Вот напряжение на АКБ при выключенном двигателе.12,7V — норма

А вот при 1500об/мин 14,2V, ток заряда АКБ- есть … Хорошо!

Всё работает правильно. Но !

Однако Почему? при включенном з.х. приборчик выдаёт 14,7V? … непонятно

Наверное для обьяснения этого феномена придётся выучить китайский и обратиться к производителю в HUABAN :)))

Всем ровных дорог и Хорошего настроения!

Евгений

