Вольтметр_амперметр DSN-VC288 100V-10A / инсталляция в Ниву2121 /

Приветствую читающих мой б/ж :)
Как видится традиционно у любой истории должно быть продолжение. Так и моя история с заменой генератора не стала исключением.
Контролировать напряжение, а тем более ток заряда АКБ, пожалуй не отказался бы любой владелец старенькой Нивы, "шестёрки", "копейки" и т.п. …
Короче говоря, возня с электрикой своего автомобиля стимулировала сей процесс и идея получила воплощение :)
Причём замечу купил случайно в местном радиомагазине. —
На ru.aliexpress.com цена такому измерителю 200р. вместе с пересылкой. Зато у этих за 400 на витрине. "коммерция" :))) Барыги!
Во всяком случае заявленным параметрам этот показометр как бы соответствует.
Теперь что касается самой "Инсталляции" этого измерителя в схему автомобиля:
Если с вольтметром все просто и понятно/ подключаем на клеммы АКБ и от неё же запитываем/
То с амперметром заморочка следующего порядка: Встроенный шунт использовать не представляется возможным из-за того что он просто выпаяется из платы от перегрева НЕДОПУСТИМО БОЛЬШИМИ для этого измерителя токами в цепи АКБ, да и тащить провода большого сечения из моторного отсека в кабину НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО.
Сейчас поясню зачем:
стаивать какие дополнительные шунты в штатную электросхему автомобиля нет никакой необходимости.Тем более, что на них в момент работы стартера или скажем лебедки будет впустую тратиться мощность АКБ/на нагрев шунта/ и будем иметь уменьшение напряжения на том же стартере, лебедке и т.п. /закон Ома никто не отменял :) Диод служит защитой по входу амперметра от напряжений обратной полярности/ в моменты работы стартера, лебедки и т.п./хотя, возможно и без диода вход измерителя тока выдержал бы напряжения обратной полярности …/
Поскольку сопротивление штатного шунта от DSN-VC288 раз в 20-ть превосходит сопротивление провода от корпуса до минусовой клеммы, то и показания тока соответственно меньше во столько же раз.
В результате имеем достаточно ТОЧНЫЙ ВОЛЬТМЕТР и ПОКАЗОМЕТР тока зарядки по которому ПРИМЕРНО можно оценить силу тока заряда АКБ
С размещением приборчика особо заморачиваться не стал.
И посмотреть показания, накловнишись вперед, можно и по глазам постоянно не бьёт в тёмное время суток.
Во сяком случае мне кажется удобным здесь.
В моторном осеке это выглядит вот так/последний вариант подключеня не фотографировал — дорисовал фотошопом :) .
Ну что? Приступим к испытаниям?
Всё работает правильно. Но !
Наверное для обьяснения этого феномена придётся выучить китайский и обратиться к производителю в HUABAN :)))
Всем ровных дорог и Хорошего настроения!
Евгений
Может я чего не увидел или не понял? Заряд аккумулятора — ток с ПЛЮСОМ, разряд — с МИНУСОМ. А как у Вас это реализовано?
В этой схеме только заряд показывает
При желании можно было и индикацию тока разряда организовать
Не ставил такой задачи)
Ну вот примерно так, под конец шкалы занижает на 1 единицу последнего разряда, на фото конечно видно разницу, но она появилась в результате использования в качестве источника тока старого литиевого аккумулятора, под нагрузкой ток быстро падал, а приборы обновляют показания медленно. Мощного блока питания пока нет. Очень доволен этим приборчиком, поменял индикаторы местами, мне так привычней, когда ток красный.
Тайна доработки расскрыта, необязательно делать ее толстым проводом, можно очень тонким, но обязательно медным, припаивать как можно ближе к шунту, в идеале намотать на торчащий конец шунта, другой конец в любом удобном месте, хоть у ЛДО стабилизатора на 1 ногу. На другуой конец шунта перемычка не нужна, там подведеная дорожка выполнена правильно, а переделываемая проходит через шину от шунта до разьема, эта шина на большом токе дает те самые милливольты сопоставимые с миливольтами шунта, поэтому амперметр очень сильно завышает. На фото виден тонкий лакированный проводок подпаяный к выводу шунта, амперметр начинает показывать с 20мА, и до 10А, показания абсолютно линейные
Данный девайс не помещается вместо кнопки включения противотуманной фары?
Да как-то не заморачивался.
Размеры почти одинаковые. Наверное потребуется расширить отверстие под кнопку?
Попробуйте )
Добрый день. Я вот хочу поставить подобный дивайс, но с иной целью. К сожалению все эти вольт-АМПЕР метры подключаются в разрыв минусового провода, что для моих целей не подходит, так как тогда при работе генератора ничего не покажет. Мне нужно подключить его через шунт в разрыв плюсового провода. Но как это сделать я понять не могу. Его вообще так можно подключить? Мне хочется видеть суммарную силу тока от всех потребителей.
Желание видеть суммарный потребляемый ток вполне обоснованно. Но… Вот в конкретном техническом решении весьма проблемная штука.
Дело в том, что включение в силовую цепь гены любого Дополнительного сопротивления-шунта вызовет приличное(до нескольких вольт) падение напряжения на нем.А следовательно на эту же величину упадет напряжение от генератора в бортовой сети вашего автомобиля.
Вам это надо?Подумайте)
…Именно поэтому я поключил ампермерт прибора в параллель штатной токоведущей шине и не смог снять Точных значений тока) Тоесть в моей схеме имеем индикатор-показометр, а не точный прибор.
Ну я попробую это реализовать, а там посмотрим)
Собственно говоря, повторюсь ещё раз. Встраивать дополнительный шунт в плюсовую шину генератора пытаться не стоит.Это приведет к потере напряжения на потребителях в бортоиой сети автомобиля. А вот использовать в качестве выносного шунта амперметра провод между +генератора и + АКБ пожалуй можно попробовать…
Но для получения точных показаний надо решить проблему с калибровкой самого амперметра)
MrJekaP
Падение напряжения на шунтах ничтожно — в районе 75 милливольт!
Хорошо.Согласен .Я в ответе привел весма Приблизительную некорректную цифру в качестве Примера влияния самого малого сопротивления на падение напряжения в сильноточной силовой цепи автомобиля АКБ-стартер-генератор.
P/s Рабочий диапазон падения напряжения на шунте конкретно описанного выше приборчика Не замерял.
… Собственно и цели-то получить точный амперметр Не ставил)
Добрый день. Я вот хочу поставить подобный дивайс, но с иной целью. К сожалению все эти вольт-АМПЕР метры подключаются в разрыв минусового провода, что для моих целей не подходит, так как тогда при работе генератора ничего не покажет. Мне нужно подключить его через шунт в разрыв плюсового провода. Но как это сделать я понять не могу. Его вообще так можно подключить? Мне хочется видеть суммарную силу тока от всех потребителей.
Нужен амперметр на 100А, хотя можно и этот использовать, закрасить запятую, второе ОУ от лм358 использовать как диференциальный усилитель с коэфициентом 1, и уже с него подавать сигнал на контроллер, а входной усилитель сделать инвертирующим .
сейчас вот этот вольтметр собирал в паре с DC-DC преобразователем и наткнулся на эту тему. не понял одного, используешь вместо штатного шунта минусовой провод. Подстроечный резистор присутствует. А показания тока у тебя примерные — что мешает подстроить прибор под новый шунт и показания были бы точные?
Sorry .Только увидел влпрос. Отвечаю).
Все Очень просто. Подстроечный резистор в схеме имеет настолько Узкие пределы регулировки, что подогнать им значения на табло в соответствии с реальными Не представляется возможным(…
а если заменить его?
Отвечу подробно.
У себя в Ниву устанавливал конкретно китайский вольтметр-амперметр DSN-VC288/красный вольтметр-красный амперметр/. Принципиальной электрической схемы на него конкретно у меня Нет. В Inete нашел схему подобного китайского приборчика YB21VA на котором разрисовал что, куда и как подключать /см. рисунок в статье/. Да, в нем есть подстроечный резистор в цепи обратной связи ОУ амперметра для коррекции показаний. Если в приборе DSN-VC288 схема построена также, то Можно попробовать поиграться с его номиналом…Можно даже попробовать точку на индикаторе переключить в следующий разряд для отображения реальных показаний, но…
Просто я такой задачи не ставил)
Все прекрасно подгоняется, регулировка плавная, амперметр с переделанным измеряющим выводом от шунта показывает очень точно. Читайте мои коменты тут
10а мало.
Я измеряю только то, что приходит на акуумулятор /Только ток заряда АКБ/
То что отдает аккумулятор /сотни Ампер пускового тока стартера и прочие потребители по моей схеме не измеряет/
Схему дорисую и положу сюда же / в эту запись б/ж.
Ток заряда аккумулятора ничего не ограничивает. Разряженный аккумулятор может и 30 ампер потреблять. Думаю шунт на плате долго не протянет. Как вариант сделать выносной шунт на ток в 10 раз больший, тогда удобно пересчитывать показания. Если у тебя стоит генератор 2106 Г-221 с выносным реле-регулятором, то есть у них болячка. Реле регулятор измеряет напряжение на 15 выводе, а со временем, из-за плохого контакта, напряжение на нём становиться меньше чем на + клеме АКБ и чем больше нагрузка тем больше падение напряжения в цепи 15, соответственно напряжение на генераторе пропорционально повышается. Если брать новый, я бы поставил генератор от 2108 Г-224. Переделки минимальны (перекинуть лампу в комбинации с — на тахометре на + и соеденить черный провод на 702 реле с генератором). А советские РР надежнее новоделов. Сейчас новую вскрываешь, а там транзистор стоит наоборот и не касается радиатора.
Да. Всё именно так.
Что касается измерителя тока, то в моём варианте сделано следующим образом: В данном случае внутренний шунт Не используется ! Вместо него был использован провод в минусовой цепи АКБ /между минусовой клеммой и корпусом автомобиля/
Дополнил запись см. фото7,8,9,10
Прочтите описание /выделено жирным шрифтом/
ru.aliexpress.com/item/Pr…4-bdca-cdaa861b849d&tpp=1
117 руб.)
Вот, вот .Я и говорю спекулянты местные!
Кстати мне попался с Двумя красными индикатороми /и Вольты, и Амперы/.
Везьде на сайтах DSN-VC288 с красным вольтметром и синим амперметром.
Почему так скомплектован? незнай
А что это за интересные шланги в районе впускного коллектора? И блок управления, похожий на блок ЭПХХ. Какая-нибудь экспортная система снижения токсичности? На обычный ЭПХХ, вроде, не похоже.
да, это штатная система рециркуляции отработанных газов… вроде как даже работает :)
Классно, и ЭПХХ, выходит, тоже присутствует?
Да, есть в карбюраторе 2107-1107010-30 ЭХПП /с электронным блоком и пневмоприводом иглы экономайзера /
p/s Причем в автомобилях, поставлявшихся на экспорт устанавливали адсорбер для сбора паров бензина из воздухозаборника и слива осевшего бензина обратно в бензобак :)
…на моей адсорбера не было с завода
Да, сколько мало я знаю, впервые слышу о карбюраторе 2107-1107010-30. Какие у него отличия от обычного?
Судя по подкапотным табличкам, Ваше авто и задумывалось как экспортное)
Ну да, именно так. Шла партия на экспорт. Не прошла контроль, либо ещё что-то и пустили на продажу внутри СССР.
Основным отличием 2107-1107010-30 от других "Озонов" и была возможность комплектации системой сбора и конденсации топлила и слива обратно в бак.
…на машинах проданных внутри СССР эту систему не устанавливали
Это не адсобер, это сепаратор, адсорбер с активированным углём и ставится только на инжекторы:))
:)) Только на инжекторы ?
А теперь откроем оригинальный "Каталог запасных частей ВАЗ-2121 и модификаций…"издательства Машиностроение 1989год стр.50
Изучайте . Удачи :)
P/s Сепаратор на этой картинке тоже присутствует. Через него и происходит слив в бензобак.
Виноват, не знал, что и на карбюраторы ставились, тем не менее с адсорбера бензин в бак не сливается, но больше высказываться не буду:))
Да ничего страшного . В споре рождается Истина! :)
p/s Каталог у меня оригинальный. Так что всё именно так.
Комплектация 37,42,73 предназначалась для поставок а/м Нива за рубеж.
Такого каталога у меня нет, да и честно сказать давно уже в каталог на 2121 Ниву не заглядывал, как-то уже и необходимости нет, друг где-то скачал каталог на 214М, а он уже и устарел, на новую 214М уже другой каталог, вот его бы найти, это было бы дело:))
Понятно.
Мне пока старого хватает :)
Сейчас много нового в Ниву сделали, причём много хорошего, вот и хотелось бы иметь новый каталог, вдруг что-нибудь понадобится:))
Да определённо должна быть электронная версия/если в бумаге уже существует/
Вот на последнюю модификацию не находится, ни электронная, ни бумажная, может конечно сейчас появилась, но зимой друг не нашёл, а он в этом деле, в отличии от меня, специалист:))
Понятно.
Собственно дело к тому, что все новые мануалы на пустые. "Обратитесь в сервисный центр" :)
а настоящие каталоги только у официальных представителей, и то не у всех…
Похоже именно так и есть:))
Не обижайтесь пожалуйста, что вначале резковато ответил. Спокойной ночи:) OFF
Да я в общем то не обидчивый:))
OK :)