Я думаю каждый будет мечтать накинуть свой кузов на эту тележку:)

Привет, комрады!

В этом посте я расскажу вам, сколько стоит сделать новую тележку.

Я думаю, уже многие посмотрели вторую часть нашего сериала про постройку этой машины, я постил ссылку в профиле белого, но продублирую и здесь.



Конечно, работа сильно опережает съемки и монтаж новых серий, на драйве проект отображается на пару шагов дальше.

Новогодние праздники, конечно, всю работу выбили из колеи, 15 дней работы и бизнеса коту под хвост, поэтому мое отношение к ним известно:

Тут я поддержу Горбачева в стремлении разнести эти праздники тонким слоем на весь год))

А теперь о самом процессе, вы же ради этого сюда пришли.

Оба редуктора были зачищены после пескоструя, отшкурены и покрашены той же краской, что и рама. Раздатку не красили, она люминь.

Красота, на заднем плане видны задние поворотные кулаки со сгнившими защитами тормозных дисков – меняем.

А теперь по отдельности:

Передний редуктор. У 2.7 и 3.6 редуктора одинаковые, с одинаковым передаточным числом – 3.54.

В переднем редукторе были поменяны сальники:

LR019019 – сальник переднего редуктора под кардан.

TZB500050 – сальник переднего редуктора под полуось (привод) – 2 шт.

Задний редуктор с блокировкой. Передаточное как и у переднего, 3.54, совпадает с 3.6.

В заднем редукторе так же обновили сальники:

TZB500100 — сальник заднего редуктора под кардан.

TZB500050 – сальник заднего редуктора под полуось (привод) – 2шт (они такие же, как на переднем, итого 4шт).

Отмытая раздатка. Покрасили только корпус моторчика блокировки, противовес-балансир и посадочные места карданов.

Многие не знают, но все раздатки на Ленд Роверах одинаковые и они все с межосевой блокировкой при 6-ти ступенчатой АКПП (Дискавери 3-4 2004-2013, Ренж Ровер Спорт 2005-2013, Ренж Ровер 2005-2012) В раздатку позже залью масло (подробнее в следующем посте).

Рычаги, кулаки, стабилизаторы так же были открашены после пескоструя:

Эти элементы были отпескоструены и открашены специально в сборе с сайлентблоками, подшипниками и тд, для того, чтобы не изменились размеры посадочных мест от слоя новой краски, мы все равно все меняем.

Далее были закуплены новые, в основной массе либо оригинал, либо Lemforder запчасти:

RGD500083 задняя сход-развальная тяга 2 шт

RYH500116 гайка зад сход-развальной тяги 2шт

RYG500073 винт зад сход развальной тяги 2 шт

RGD000311 задняя косточка стабилизатора 2 шт

RGX500060 задняя втулка стабилизатора 2 шт

FT110207 болт кронштейна задней втулки стабилизатора 4 шт

RGX500121 сайлентблок заднего верхнего рычага задний 2 шт

RGX500131 сайлентблок заднего верхнего рычага передний 2 шт

FC116217 БОЛТ заднего верхнего рычага заднего сайлентблока 2 шт

RYH500130 ГАЙКА заднего верхнего рычага заднего сайлентблока 2 шт

FC114207 БОЛТ заднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт

KYH500050 ГАЙКА заднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт

RYG000384 БОЛТ заднего верхнего рычага к поворотному кулаку 2 шт

RYF000183 ШАЙБА заднего верхнего рычага к поворотному кулаку 2 шт

RYH500191 ГАЙКА заднего верхнего рычага к поворотному кулаку 2 шт

RGX500111 сайлентблок заднего нижнего рычага задний 2 шт

RGX500101 сайлентблок заднего нижнего рычага передний 2 шт

KYG500270 БОЛТ заднего нижнего рычага заднего сайлентблока 2 шт

RYH500052 ГАЙКА заднего нижнего рычага заднего сайлентблока 2 шт

KYG000240 БОЛТ заднего нижнего рычага переднего сайлентблока 2 шт

FX116057 ГАЙКА заднего нижнего рычага переднего сайлентблока 2 шт

RYG000461 БОЛТ крепления задней стойки к рычагу низ 2 шт

FX116057 ГАЙКА крепления задней стойки к рычагу низ 2 шт

FC116217 БОЛТ заднего нижнего рычага к поворотному кулаку 2 шт

FX116057 ГАЙКА заднего нижнего рычага к поворотному кулаку 2 шт

RHF500031 ШС задний верхний 2 шт

RBK500012 ШС задний нижний 2 шт

RFM500020 подшипник ступицы задний 2 шт

RBJ500222 рычаг передний верхний в сборе правый 1 шт

RBJ500232 рычаг передний верхний в сборе левый 1 шт

RYG000420 БОЛТ переднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт

FX114057 ГАЙКА переднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт

RYG000420 БОЛТ заднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт

FX114057 ГАЙКА заднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт

RBM500190 передняя косточка стабилизатора 2 шт

RBK500180 Шаровая опора нижняя 2 шт

RBX500432 сайлентблок переднего нижнего рычага передний RRS 2 шт

RBX500531 сайлентблок переднего нижнего рычага задний RRS 2 шт

RDI000034 Болт сход-развальный 4 шт

WA116101 Шайба сход развальная 4 шт

RYF000203 Шайба сход развальная 4 шт

FX116057 гайка сход-развальная 4 шт

RBX000571 передняя втулка стабилизатора 2 шт

FX112056 гайка зажима перед втулки стаба 4 шт

RFM500010 подшипник ступицы передний 2 шт

RNB000858 пневмостойка передняя 2 шт

RPD000308 пневмостойка задняя 2 шт

JTE1178 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ L/R TRW 2 шт

3501301 ПЫЛЬНИК РЕЙКИ РУЛЕВОЙ LEMFORDER 2 шт

3062401 ОСЕВОЙ ШАРНИР (РУЛЕВАЯ ТЯГА) 2 шт

Ко всему этому было докуплено б.у:

Комплект суппортов BREMBO 4-pot передние со спорта 3.6 дизель, и задних с него же (они такие же, как на суперчардже).

Комплект защит тормозных дисков (передние меняем, т.к. под суппорта БРЕМБО идут свои защиты, а задние просто сгнили, поэтому ставим и красим хорошие б.у.

Рулевую рейку с сервотроником, и везем ее на полную переборку.

Работа кипит, процесс идет, ребята в запаре. Покрасили передние нижние рычаги, поменяли в них сайлентблоки, начали заниматься шаровыми. И тут нас постиг эпик-фейл:

Слева родная шаровая опора с наших рычагов, справа новая, свежекупленная.

И новая шаровая опора болтается в нашем рычаге как «сами знаете что» в проруби.

Что имеем. Отпескоструенный рычаг, открашенный. Запресованные в него новые сайлентблоки, в т.ч. гидронаполненные. Мысль такая – так, эту шаровую я купил по кросс-номеру, надо просто купить шаровые именно по вину этой машины с номером RBK500040. Начинаю искать. Замучав в течение двух недель всю Москву, я понял и узнал, что наши шаровые – это шаровые старого образца, их перестали производить в солнечном 2007-м году, по которому мы так скучаем.

Верните мне мой 2007-й!

То есть что у нас получается, нам нужны новые рычаги, их нужно открасить, нужно заново купить новые сайлентблоки перед и зад, и тогда будет нам счастье?

Почувствовал я себя именно так в момент осознания попадоса на деньги, и главное – время.

Делать нечего, берем другие рычаги, от спорта 2007, с нормальными, православными шаровыми и запускаем весь процесс по новой. Котаны, на будущее – полезная инфа, если твоя тачка до 2007 года выпуска, перед заменой шаровых, узнай, какие рычаги у тебя стоят, чтобы не оказаться в неудобной ситуации на сервисе, когда старые выпрессуют, а новые не войдут. Приваривать их нельзя! Только замена рычагов.

Параллельно заднюю часть рамы выправили на стапеле, было тяжело, пришлось тянуть 2 суток задний усилитель – металла английские подданные реально не пожалели. Тут начинаешь понимать, почему дискарь весит почти три тонны

Рама снова перекочевала на подъемник, начали собирать ходовку.

Рейка после полного ребилда (12000р) заняла свое коронное место, обзаведясь новыми тягами, наконечниками и пыльниками.

Рулевая рейка с сервотроником от Range Rover Sport установлена на Discovery 3.

Рычаги и кулаки стоят на своих местах.

Новые пневмостойки блестят. Чуть позже на них поставим пыльники для защиты.

Передние верхние рычаги – левый и правый – купили новые оригинальные в сборе. Это выходит дешевле, чем покупать для них сайлентблоки отдельно и шаровые – и все это запрессовывать. Рычаги у нас остались от дискаря, т.к. датчики положения кузова и косточки стабилизаторов не меняем – стабы оставляем от дискаря.

Небольшой лайфхак. RBJ500222 рычаг передний верхний в сборе правый, RBJ500232 – левый.

Как вы уже поняли, практически все гайки и болты были заменены на новые:

Новые оригинальные передние сход-развальные болты.

Задние болты и гайки тоже. На заднем плане новые втулки стабилизатора и гайки к ним.

Новые пневмостойки в сборе крепятся, естественно, на новые гайки и болты.

Ну и напоследок поменяли пыльники и смазку приводов и их сами привели в божеский вид.

Именно они будут передавать всю мощщу двигателя 3.6 на колеса.

Все тормозные шланги и трубки будем менять на новые.

Вот краткий видео-обзор того, что получается:



В следующем посте:

Как купить литые диски самого крутого цвета у самого колоритного чувака

Как поставить диски R18 на суппорта BREMBO?

Всем пис!