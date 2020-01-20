Я думаю каждый будет мечтать накинуть свой кузов на эту тележку:)

В этом посте я расскажу вам, сколько стоит сделать новую тележку.
А теперь о самом процессе, вы же ради этого сюда пришли.
Оба редуктора были зачищены после пескоструя, отшкурены и покрашены той же краской, что и рама. Раздатку не красили, она люминь.
А теперь по отдельности:
В переднем редукторе были поменяны сальники:
LR019019 – сальник переднего редуктора под кардан.
TZB500050 – сальник переднего редуктора под полуось (привод) – 2 шт.
В заднем редукторе так же обновили сальники:
TZB500100 — сальник заднего редуктора под кардан.
TZB500050 – сальник заднего редуктора под полуось (привод) – 2шт (они такие же, как на переднем, итого 4шт).
Многие не знают, но все раздатки на Ленд Роверах одинаковые и они все с межосевой блокировкой при 6-ти ступенчатой АКПП (Дискавери 3-4 2004-2013, Ренж Ровер Спорт 2005-2013, Ренж Ровер 2005-2012) В раздатку позже залью масло (подробнее в следующем посте).
Рычаги, кулаки, стабилизаторы так же были открашены после пескоструя:
Далее были закуплены новые, в основной массе либо оригинал, либо Lemforder запчасти:
RGD500083 задняя сход-развальная тяга 2 шт
RYH500116 гайка зад сход-развальной тяги 2шт
RYG500073 винт зад сход развальной тяги 2 шт
RGD000311 задняя косточка стабилизатора 2 шт
RGX500060 задняя втулка стабилизатора 2 шт
FT110207 болт кронштейна задней втулки стабилизатора 4 шт
RGX500121 сайлентблок заднего верхнего рычага задний 2 шт
RGX500131 сайлентблок заднего верхнего рычага передний 2 шт
FC116217 БОЛТ заднего верхнего рычага заднего сайлентблока 2 шт
RYH500130 ГАЙКА заднего верхнего рычага заднего сайлентблока 2 шт
FC114207 БОЛТ заднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт
KYH500050 ГАЙКА заднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт
RYG000384 БОЛТ заднего верхнего рычага к поворотному кулаку 2 шт
RYF000183 ШАЙБА заднего верхнего рычага к поворотному кулаку 2 шт
RYH500191 ГАЙКА заднего верхнего рычага к поворотному кулаку 2 шт
RGX500111 сайлентблок заднего нижнего рычага задний 2 шт
RGX500101 сайлентблок заднего нижнего рычага передний 2 шт
KYG500270 БОЛТ заднего нижнего рычага заднего сайлентблока 2 шт
RYH500052 ГАЙКА заднего нижнего рычага заднего сайлентблока 2 шт
KYG000240 БОЛТ заднего нижнего рычага переднего сайлентблока 2 шт
FX116057 ГАЙКА заднего нижнего рычага переднего сайлентблока 2 шт
RYG000461 БОЛТ крепления задней стойки к рычагу низ 2 шт
FX116057 ГАЙКА крепления задней стойки к рычагу низ 2 шт
FC116217 БОЛТ заднего нижнего рычага к поворотному кулаку 2 шт
FX116057 ГАЙКА заднего нижнего рычага к поворотному кулаку 2 шт
RHF500031 ШС задний верхний 2 шт
RBK500012 ШС задний нижний 2 шт
RFM500020 подшипник ступицы задний 2 шт
RBJ500222 рычаг передний верхний в сборе правый 1 шт
RBJ500232 рычаг передний верхний в сборе левый 1 шт
RYG000420 БОЛТ переднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт
FX114057 ГАЙКА переднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт
RYG000420 БОЛТ заднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт
FX114057 ГАЙКА заднего верхнего рычага переднего сайлентблока 2 шт
RBM500190 передняя косточка стабилизатора 2 шт
RBK500180 Шаровая опора нижняя 2 шт
RBX500432 сайлентблок переднего нижнего рычага передний RRS 2 шт
RBX500531 сайлентблок переднего нижнего рычага задний RRS 2 шт
RDI000034 Болт сход-развальный 4 шт
WA116101 Шайба сход развальная 4 шт
RYF000203 Шайба сход развальная 4 шт
FX116057 гайка сход-развальная 4 шт
RBX000571 передняя втулка стабилизатора 2 шт
FX112056 гайка зажима перед втулки стаба 4 шт
RFM500010 подшипник ступицы передний 2 шт
RNB000858 пневмостойка передняя 2 шт
RPD000308 пневмостойка задняя 2 шт
JTE1178 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ L/R TRW 2 шт
3501301 ПЫЛЬНИК РЕЙКИ РУЛЕВОЙ LEMFORDER 2 шт
3062401 ОСЕВОЙ ШАРНИР (РУЛЕВАЯ ТЯГА) 2 шт
Ко всему этому было докуплено б.у:
Комплект суппортов BREMBO 4-pot передние со спорта 3.6 дизель, и задних с него же (они такие же, как на суперчардже).
Комплект защит тормозных дисков (передние меняем, т.к. под суппорта БРЕМБО идут свои защиты, а задние просто сгнили, поэтому ставим и красим хорошие б.у.
Рулевую рейку с сервотроником, и везем ее на полную переборку.
Работа кипит, процесс идет, ребята в запаре. Покрасили передние нижние рычаги, поменяли в них сайлентблоки, начали заниматься шаровыми. И тут нас постиг эпик-фейл:
И новая шаровая опора болтается в нашем рычаге как «сами знаете что» в проруби.
Что имеем. Отпескоструенный рычаг, открашенный. Запресованные в него новые сайлентблоки, в т.ч. гидронаполненные. Мысль такая – так, эту шаровую я купил по кросс-номеру, надо просто купить шаровые именно по вину этой машины с номером RBK500040. Начинаю искать. Замучав в течение двух недель всю Москву, я понял и узнал, что наши шаровые – это шаровые старого образца, их перестали производить в солнечном 2007-м году, по которому мы так скучаем.
То есть что у нас получается, нам нужны новые рычаги, их нужно открасить, нужно заново купить новые сайлентблоки перед и зад, и тогда будет нам счастье?
Делать нечего, берем другие рычаги, от спорта 2007, с нормальными, православными шаровыми и запускаем весь процесс по новой. Котаны, на будущее – полезная инфа, если твоя тачка до 2007 года выпуска, перед заменой шаровых, узнай, какие рычаги у тебя стоят, чтобы не оказаться в неудобной ситуации на сервисе, когда старые выпрессуют, а новые не войдут. Приваривать их нельзя! Только замена рычагов.
Параллельно заднюю часть рамы выправили на стапеле, было тяжело, пришлось тянуть 2 суток задний усилитель – металла английские подданные реально не пожалели. Тут начинаешь понимать, почему дискарь весит почти три тонны
Рейка после полного ребилда (12000р) заняла свое коронное место, обзаведясь новыми тягами, наконечниками и пыльниками.
Передние верхние рычаги – левый и правый – купили новые оригинальные в сборе. Это выходит дешевле, чем покупать для них сайлентблоки отдельно и шаровые – и все это запрессовывать. Рычаги у нас остались от дискаря, т.к. датчики положения кузова и косточки стабилизаторов не меняем – стабы оставляем от дискаря.
Как вы уже поняли, практически все гайки и болты были заменены на новые:
Ну и напоследок поменяли пыльники и смазку приводов и их сами привели в божеский вид.
Все тормозные шланги и трубки будем менять на новые.
Вот краткий видео-обзор того, что получается:
шаровая которая со шлицами это китай после которого как раз не поставить уже никакую шаровую кроме как такую же. Многие после этой шаровой выкинули свои рычаги
Володя, правильно понимаю, что верхний передний рычаг от Диско?
Это из-за того, что поставили обычные стабилизатор?
На твоём белом верхний передний рычаг от Спорта стоит?
Ты все правильно понял
А передний кулак какой поставили, от Диско или Спорта? Из видео не понял
Д3
Так так, а почему на белом дицки с черного?
Да поставил потестить кое-что
Какие мягче и какие быстрее? Выбираю себе размер резины на r20, что посоветуешь?
Toyo open country HT 265 50 20, машину не узнаешь
265 50 все же лучше 285 55?
Я написал, что лучше)
В экстрим оффроад ты не ездишь
ага)
А как же система активной стабилизации? Без неё?
В этом дискаре стабов активных не будет.
это очень большой минус такого конструктора…)
Не понял
Ну если уж нормальный мотор будет, то и ходовая часть должна быть под стать! Валкий Дискарь то останется, не погоняешь))
Основной посыл надежность, а не гонка)
Активный стаб — маст хэв на этих машинах!))
Это наше с тобой мнение)))
berZZ
По совету Евгения поставил обычные стабилизаторы от Д4 и перед и зад. Вау эффекта нет, но машина — пособранней.
Резина 265/60Р18
И надежно как железная болванка :)
Пособраннее, конечно. Но до активных стабилизаторов далеко.
Как и до проблем с мозгами …:)
Cepro76
Не валкий.
Ты наверное смотрел мои видео, где я в поворотах наваливаю.
Пакетами для … машина уже оборудована, как в "Такси 1,2,3" :))))
Мы ребята простые, все дела в окошко))
Taguan-1
По сравнению со Спортом с активными стабами, Дискарь — валкая баржа! Можешь сам сравнить ощущения. Поэтому, если уж заморачиваться ставить 3,6 на Диско, то активные стабы поставить нужно! Моё мнение. Можно и так ездить, конечно, выбор хозяина.))
А что этот сервотроник делает с рейкой? В чем его задача?
Как на БМВ — стоишь на месте, руль крутится легко, пальчиком. на скорости тяжелеет.
И все?
На Джипе этот вопрос решается клапаном на магистрали высокого с насоса… Сужает проходное отверстие.
Да тут плюс минус так же
Ага, а где клапан, кто им управляет?
Только для установки севотроника надо много чего от спорта и по основным блокам будет спорт, со всеми вытекающими применительно к SDD проблемами, вин и модель другие…
Рейка с сервотроником и проводка в продаже.
Мда, перемудрили…
У нас всегда гланды через выхлоп …
Taguan-1
Рейка с сервотроником и проводка в продаже.
это все решается и все шьется под Д3.
рейка в каком состоянии? комплект почем?
В состоянии бу, с тягами и шлангами, с машины 70тыс пробегом.
У меня с нее стоит передний редуктор — все ок
14 рейка, 2 проводка вся коса по раме от спорта, в т.ч. с акт стабами. 1 блок подвески.
Компрессор Амк забыл еще к комплекту
У меня его нет, я не забыл
После понимания сколько исчо надо, все с этой темы соскакивают. Я не исключение :)
berZZ
Сколько компрессор?
Намечается интересный аппарат :)) У Беленького было всё так же?
Ненастолько дотошно)
Технопорно!
И эстетическое удовольствие для глаз.
Какой бюджет у такого ребилдинга?
Это явно не про бюджет. это просто дискофил…в хорошем смысле
Так меня еще не называли))
Igor0275
Какой бюджет у такого ребилдинга?
Во всех постах снизу пишу цену проделанной работы:)
А на весь ребилдинг бюджет существует?
Он чуть-чуть убежал за двушку.))
Огромная работа. Очень круто получается у вас.
Есть вопрос у меня. Все приведенные коды деталей (сайлентблоки, болты, гайки и т.д) подходят для Дискаря или на RRS 2007г то же подойдут?
проверяйте все по вину. сюрпризы могут быть.
Я все еще жду твоего ответа в личке.
ASHULC
Привет.
У нас особый проект. Поэтому тут часть зч от дискаря и часть от спорта:
От спорта рейка, тяги, наконечники, пыльники, сайленты передних нижних рычагов. Остальное — д3
Хорошая работа! Авто как новое будет!
Теперь нужен пост что сделали с будкой 😉
С будкой работы будут. самом конце.
Спасибо)
А пачиму не лезут? На тормозной не одеваются или диски не брембо ок? 🤔 Если 2е то проставка спасет 10мм без удлинения шпилек можно поставить
Если ставишь проставку без удлинения шпилек, то колесная гайка закручивается на полтора оборота, мерял. Все будет ч следующем посте)
хм… установка более длинных шпилек… хотя странно до 1го см вроде как норм садятся проставки… сам откатался на таких пару лет без проблем
berZZ
Если ставишь проставку без удлинения шпилек, то колесная гайка закручивается на полтора оборота, мерял. Все будет ч следующем посте)
Проставки надо ставить со шпильками и центральным бортиком, на котором центруется колесо. Я долго боролся с биением руля, пока не понял, что дело в простых проставках. Колесо тупо висит на болтах и не центруется. Поставил проставки Вектор и проблема ушла. Ставил их, чтоб натянуть 19 е диски от Дискаря на Брембо
Они физически не лезут. Вылет с проставками не устраивает клиента
Зря не хочет. Очень хорошо смотрится)
Его тачка. И она будет именно такой, как он хочет)
Понял. С тонкими проставками не связывайтесь. Он перекрывают центральный бортик.
Не будет проставок совсем.
Понял)
