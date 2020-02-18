Почему я выбрал масло 20W50 и мануал PSA на масло.

Добрый день, уважаемый читатель!
Сегодня хотелось бы окончательно расставить точки про выбор масла, некоторых особенностях масел и поговорить о технических особенностях наших моторов.
Многие владельцы после статьи про замену масла на 20w50 спрашивали меня, а почему именно такое, с чем связан такой выбор и т.д.
Были еще люди.которые совершенно обнуленные и они писали.но это же гуталин.да через масляные каналы не пройдет.ну и другую подобную ересь. Ну объяснять таким диванным специалистам даже желания нет.да и нет смысла.
Все что будет написано дальше прошу читать людей с знанием дела или тех кто хочет понять и разобраться для себя.
Практически все, что описано ниже, относится к ДИЗЕЛЬНЫМ мотором семейства JLR.
И так начнем…
Официальный мануал PSA на мотор 2.7 ну и соответственно 3.0 т.к. конструктивных изменений связанных с масляными каналами, зазорами и пр нет. Как было раньше все так и остается по нынешний день.
И давайте рассмотрим данный мануал поподробнее.
масло 5w30 было запрещено для использования с FAP ( сажевый ) т.е. если мы говорим о первых версиях ХФ и о ЛР по сей момент то ЗИМОЙ разрешалось ездить только минимум на 5w40.
Ну и под понятием зима, понималась все же зима и холодные климатические условия.
По какой причине спросите Вы, они не разрешали ездить на w30 …да все очень просто 30 и так само по себе масло не защищающее а если еще и убрать оттуда все присадки для экологии то и от масла ничего не останется. По этой причине они и рекомендовали 5w40 на зиму.
30 пришлось добавить им по причине экологии.и то только на зиму. а как мы знаем, экология и защита мотора ничего общего не имеет.
Но вы так же должны понимать, что это все для идеальных условий, высокого давления масла и качества сборки мотора, отсутствие износа масляного насоса .и старой так сказать школы масел…когда масла делались по верху допуска а не как сейчас в погоне за экономией большинство производителей делают ту же 30 ближе к 20.а при небольшом пробеге эта 30 становится уже обычной хорошей 20=) и прекрасно убивает Ваш мотор.
Все гораздо интереснее с эксплуатацией в летний период .( я бы сюда отнес и весну, лето, осень)
10w40 — 15w40 .
И мы не видим тут w30 совсем и не видим даже 5w40.
Причина проста …использование маловязких масел с слабой базой приводит к очень быстрому износу деталей мотора, насос, вкладыши и т.д. и только качественная базовое масло с меньшим количеством полимерных загустителей может защитить мотор.
Но еще раз напоминаю Вам, что данные масла прописаны для условий отсутствия или небольшого износа и не для экстримальных условий эксплуатации…т.к. мы все с Вами понимаем, что масло можно спокойно прогреть и до 130 градусов и тогда масло сильно проседает по вязкости.
Именно по этой причине, что масло на ягуарах на ЛР можно спокойно и буквально за 5 минут пустить в перегрев я и выбрал именно w50. Здесь мы имеем хотя бы какой-то запас по вязкости при превышении температуры в 100 градусов в картере и запас в связи с естественным износом мотора на 30.т.к. все.абсолютно все моторы обслуживающиеся у ОД убиваются…особенно летом. Каждый конечно индивидуально, но износ есть и от этого никуда не уйти.
Пару слов про прокачиваемость, и ту шляпу которую нам льют в уши диванные специалисты.
Вязкость масла w30 при нуле градусов составляет около 900 сантистокс
вязкость масла w40 при нуле градусов составляет около 1100 сантистокс
Вязкость масла w50 при нуле градусов составляет около 1300 сантистокс
Вязкость масла w30 при 100 градусах составляет около 10 сантистокс
вязкость масла w40 при 100 градусов составляет около 14 сантистокс
Вязкость масла w50 при 100 градусов составляет около 18 сантистокс
т.е. в тот момент когда мы заводим машину вязкость той же 30 не на много ниже чем 50 но в 90 раз! повторюсь 90! раз выше чем на рабочей температуре в условные 100 градусов.
Все же основной режим работы мотора происходит не на прогреве а на рабочих температурах где разница в вязкости всего в 2 раза максимум.
т.е. споры между разницой в 2 раза и в 90 раз при прогреве и начале движения по моему абсолютно абсурдны .
Если при вязкости в 900 сантистокс хотя бы 1 минуту не поступало мало.двигатель бы просто сожрал себя.
Двигатель изначально рассчитан на запуск и вязкость около 6000 сантистокс !
Не хитрым подсчетом мы получаем, что это в 500-600 раз больше чем та же вязкость на 100 градусах. И все работает и не выдавливает сальники . Так что бояться запуска на вязких маслах не стоит совсем.
Хуже для двигателя не запуск с вязкостью к примеру 900 или 1300.ему плевать на это…а падение вязкости в связи с повышением температуры и потеря масляного клина.
А давайте возьмем к примеру w30 на минус 30…и там мы увидим уже +-4600 сантистокс…и что? не поступает масло? все поступает. конечно мотор испытывает определенные трундости на таких низких температурах…но для этого и существуют нормальные масла и присадки, которые компенсируют тот момент когда масло дойдет до всех узлов.но все равно это секунды не более.иначе мотору была бы смерть.
Качественное масло состоящее из 1,2,5 группы обладают полярностью и не так стекают в поддон как к примеру дешевые масла на гидрокрекинге.
Такие масла даже на ощупь обладают липкостью и в момент пуска защищают мотор на те секунды пока поступает масло при пуске .
Пару слов о принципе работы масляного насоса.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ масляного насоса объемного типа НЕ ЗАВИСИТ от вязкости жидкости.
Сколько в насос поступило столько из него и вышло.
Производительность зависит только от зазоров в самом насосе и обратном клапане, который сбрасывает излишнее давление.
Прибавка w10 к вязкости масла дает прибавку всего в 0.1 бар. т.е. если мы переходим с жижи w30 на нормальное масло w50 то мы прибавляем всего 0.2 бара.
Пример давления для понимания на w30 и w50 на моторе при 80 градусах.
w30 на хх — 1.5
w50 на хх -1.7
w30 на 2000 — 3.5
w50 на 2000 -3.7
Сбрасывающий клапан в настоящее время в насосах рассчитан на 5.8 бар. Я думаю не зря инженеры сделали именно такое давление.
И мы видим, что 0.2 бара в принципе смешные значения и никакие там сальники, уплотнения и все что угодно давить не будет. Повторюсь, не слушайте глупых людей. Они не понимаю, не знаю и даже не хотят разобраться в этом. Но думаю наглядный пример вам донес, что при повышении вязкости не происходит никаких значительных изменений давления.
По поводу моего выбора масла 20w50.
Чем менее вязкое базовое масло в составе — тем меньше его себестоимость и хуже защита от износа
Зато при изготовлении нулевок и пятерок можно получить гораздо больше прибыли.
Масло 0w30 или 5w30 будет гjрадо дешевле чем 10w30!
И одна из больших проблем современных масел это использование загустителей, которые к маслу отношения не имеют и никакой пользы не несут …а при экстримальных условиях наносят только вред.
Масла в самым большим количеством загустителя :
0w30 / 0w40 / 5w50 /10w60 количество загустителя от 10 до 20%
Масла которые можно изготовить без загустителя или минимальным его содержанием —
10w20 15w30 15w40 20w40 20w50 — количество загустителя от 0 до 3%
5w30 которое самое ходовое --количество загустителя около 5-7%
Вот и посчитайте сколько может быть в вашем масле загустителей, которые отношения к маслу в принципе не имеют.
В результате при значительных нагрузках полимерный загуститель будет коксовать все что только можно…и в результате мы получим печальную картину .
Обращаю Ваше внимание, что чем меньше загустителя в составе, чем более вязкие базовые масла, тем выше HTHS.
пример
5w50 : будет иметь около 4.5-4.7
20w50: будет иметь около 5.5-5-8
10w60 : будет иметь около 5.3-5-7
И мы видим что масло 20w50 на высокой температуре работает так же или даже лучше чем 10w60.
Все конечно зависит от качества базы.но я взял обычные масла доступные покупателям.
И еще один момент который следует запомнить .модификатор вязкости при высоких температурах или работает очень плохо или не работает совсем.
т.е. другими словами, модификатор вязкости эффективно работает в диапазоне от 0 до 150 градусов.а я думаю не для кого не секрет.что в поршневой группе температура намного выше. И когда масло в поддоне 130 градусов то масло уже не может работать правильно в принципе.
Зимой все это не так страшно.т.к. гонщиков зимой мало и нагрузки и температуры ниже. А вот летом картина совершенно другая.
После таких игр с некачественным а если еще и маловязким маслом вкладыши превращает в фольгу, распредвалы синеют и протачиваются ( для интереса загляните через масляную горловину владельцы 2.7 и 3.0д с утра и посмотрите на синеющий распредвал.),
А потом кричат .двигатель плохой…обдираловка…и все прочее.
Ну надо правильно обслуживать и с умом подходить к выбору масла, периодов его замены с учетом вашей эксплуатации.
Эксплуатация в экстримальных или условиях близким к экстримальным .даже кратковременным должна соответствовать обслуживанию.
А как у владельцев дизельных ягуаров прекрасно стучат гидрики…да и в принципе весь мотор "звенит" и кричит своему владельцу…я работаю на переделе .спаси меня.но многие так и не слышат это.считая, что производитель лучше знает и надо заливать и эксплуатировать только как он советует.
Такая эксплуатация заканчивается в 99% случаев ремонтом или заменой мотора.
Немного итогов:
Если вы хотите защитить свой мотор и продлить ему жизнь то я рекомендую делать следующее:
Использовать масло по сезону. Нету ничего универсального.
Зимой ( если вы не житель крайнего севера) использовать синтетические масла с вязкостью 5w50- 10w50 или подобные.
Весной-Летом -Осенью — синтетические масла с вязкость 20w50. ( до минус 15 такие масла в принципе не вызывает никаких проблем.) для справки у amsoil 20w50 температура застывания -35.
Использовать достаточно аккуратно масла 5w50 т.к.в них много полимерных загустителей и если зимой это не так критично то летом может вызвать определенные последствия.
Забыть в принципе про масла w30 и не использовать их при любых условиях.
Производить смену масла в зависимости от режима эксплуатации и не по пробегу а по моточасам.
Если подубасить в отсечку это у вас как говориться эвридэй то оптимальным периодом будет около 150-170 м.ч.
Если подубасить в отсечку это как говориться от случая к случаю…то оптимальным будет около 220-250.
Если вы спокойный владелец и выше 2000 оборотов ваш мотор не видит…то 250-300 м.ч.
Посмотреть можно через SDD или посчитать самому…пробег / ср. скорость. . Сбрасывать просто пробег в БК после замены масла и по нему вычислять.
Естественно все это при условии использования нормального масла и оригинальных или качественных фильтров. А то есть любители экономии=)
Контролировать давление и во время менять масляный насос. Тюненый или обычный это Ваш выбор .но то, что насос имеет необратимые износы это факт и менять его нужно. С обычным насосом как повезет…качество производства падает и достаточно много случаев, что новый обычный насос давление особо не поднимает. Но тут все индивидуально. Об этом я напишу отдельную статью.
Возможно, в вашем конкретном случаем вам сейчас везет и давление, вязкость и HTHS не падает ниже минимального уровня и база не успевает срабатываться и мотор вроде работает…но когда то и вы проиграете в эту лоторею…и вкладыши провернутся и превратятся в фольгу в один "весьма счастливый" день или начнется масложер при малом пробеге…а спецы с ютюба или форумов так и будут говорить.ездите дальше на w30.оно же рекомендовано, не следите за давлением и коронная фраза не мешайте мотору работать.
А если выработка уже произошла.то остановить ее достаточно сложно и не всегда возможно даже с повышением вязкости и заменой насоса.
Всем спасибо за внимание и надеюсь статья будет как всегда полезна владельцам дизельных JLR и не только.
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Комментарии 240
Доброго времени суток! Случайно попалась на глаза ваша статья. Очень впечатлен содержанием. Понимаю суть и смысл, но видимо "шаблонность" вопроса про допуски масла в настоящее время уже хорошо засела в голове и ее с трудом можно оттуда выбить… Подскажите ваше мнение по маслу для RR L322 (2011 г.) бензин 5.0. ssch 510 лс, какое выбрать? С учетом дислокации, как и вашей, гляжу в сторону 10-w50. Производителя, какого лучше, не знаю. Сейчас вообще сложно сказать насчет оригинального товара и правда это или нет. Конечно настораживает вбитое уже временем, что в этом ДВС только 5-20 и только маловязкое, там же цепь, нагнетатель и т.д… Понятно, что это вода. Сам в настоящее время лью SRS 5-W40, всегда думал, что это лучше))) Давление масла не проверял никогда. Что вы скажете про 10-w50 и какого производителя в этот мотор и стоит ли? Пробег около 240 тыс. Спасибо
Подскажи, а как машины тогда проехали на масла 5W30, 0W20 более 300 000 км. без поломок насосов и моторов и турбин ?
Как мотор себя чувствует на 20w50?
а если вообще моноградное взять, 40-ку там например? Коротких поездок нет
Очень класно и доходчиво написано. Спасибо большое за труд и разъяснение что и как. Присмотрел себе на Хонду срв рд1 ( бензин) масло минеральное pilots 20w40 по отзывам пишут хорошо. Но водители на работе и в магазине все советуют 5w30…
Подскажите пожалуйста может Вы дадите дельный совет. Собираюсь менять после зимы … На лето. Спасибо.
Вечер добрый, за советом. Диско 4, 13 г., дизель 3.0, пробег на данный момент 288 т., я второй хозяин с 17 г., 200 т. мои. В автомобиль всегда заливался Кастрол 5/30 или А5/В5 или С3, последние 3 раза Лукойл А5/В5 с допуском ЛР, т.к. Кастрол теперь непонятный, а Лук точно настоящий, давление на 80 : х/х- 1,2, 2000- 2,3, 3000-2,8, на 100: х/х-0,85, 2000-1,5, 3000-2,2. Хочется еще поездить без ремонта, что посоветуете ? Представитель Амсойл на вопрос о 20/50 ответил категоричным НЕТ и очень неодобрительно отзывался о такой рекомендации( очень мягко говоря), с его слов 20/50 можно заливать только в спортивные или в Зил например.
Выручайте, 20-50 для бензиновых можно? Нубира 1.6, на' горячую на холостых моргает масленка, залито манол 10-40
Сейчас нормального 20w50 нет к сожалению в россии.залевай 5w50 хороше3.аля амсойл.или равенол…но если думаю маслом ты дело не исправишь…полтос добавит ну 0.1 бара.0.2 максимум.ро сравнению с 10w40
А 10w40 сразу моргал…и на сколько датичк давления?
Мб масло паленка и оно развалилось
Расскажу вкратце, месяца три назад так же могала, замерил давление вроде 0.3 было, почистил сетку в поддоне и перестала, вчера в гору ехал 4 тысячи и опять началось, доехал до мойки, помыл а обратно домой уже не моргала, заметил что за 500 км как поменял масло оно вообще темным не стало, как будто вчера поменял и на мойке посмотрел щуп а оно жидкое как вода и кстати на холодную дымит. Может внатуре паленка. может замерить опять давление, с этим маслом замерить или с другим?
Ну 10w40 не может быть водой.значит паленка.
Купи нормальные масло и будет счастье.пока мотор не положил.
У меня на холостых 2 бара при 85 градусах масла)
Спасибо, попробую, как вариант насосу хана
Тоже может быть.редукционик клинит.или что еще…но с таким давляком ездить конечно нельзя
Сейчас поеду давление замерю
Nedopustimyi
Тоже может быть.редукционик клинит.или что еще…но с таким давляком ездить конечно нельзя
Давление примерно 0.5, разметка на манометре не точная, чуть выше нижней черточки, обороты даешь, поднимается до четырех, забыл сфотографировать при рабочем движке
Nedopustimyi
Тоже может быть.редукционик клинит.или что еще…но с таким давляком ездить конечно нельзя
Я раскрыл тему сисек ) вообщем на моем двигателе по мануалу должно быть 0.5, а лампочка иногда моргает, это болячка на этих движках, резинка разбухает от жары и как то замыкает фишку на датчик, может залить масло 10-60 синтетику?
Да можно.но эт избыточно…нормальный полтос и будет 💥💥🤘
Nedopustimyi
Сейчас нормального 20w50 нет к сожалению в россии.залевай 5w50 хороше3.аля амсойл.или равенол…но если думаю маслом ты дело не исправишь…полтос добавит ну 0.1 бара.0.2 максимум.ро сравнению с 10w40
А 10w40 сразу моргал…и на сколько датичк давления?
Мб масло паленка и оно развалилось
позвольте не согласиться, думаю есть нормальное
www.drive2.ru/l/650563439042771005/
Вопрос к автору: а, что насчёт м8дм, его лили и продолжают лить в огромное количество отечественной техники. М10дм летом м8дм зимой в бензиновый ДВС как на это смотрите?
Спасибо. Я не враг своемо мотору и лить воду даже в мыслях нет)))
Сегодня залил в бензиновый двигатель мс20 после м8дм, не сказал бы, что прям сильно тише начал работать. Разгон явно пострадал, м 8дм движок очень хорошо тащил. Первые ощущения такие, посмотрю дальше
неплохая заметка))
Что будет если залит допустим такое масло (20w50 цена газпромовской очень низкая) на старый M102 1.8 который при Длительных нагрузках до 3500 об мин жрёт до 2л на 500км дистанции ?
Ничего не будет. А что вы ожидали?
Синтетические масла 20w50? ? ?
Я не спорю, такие есть. . .вот только цена Синтетического 20/50 это по цене героина(🤪). .
В остальном все верно. Летом у меня 15/50, зима 5/40. Однако 5 уже не актуально. нет морозов от слова совсем. Так что этой зимой будет 15/40. Надо ж его куда то девать. . .
Мы ценители роскоши))
М10дм?
Слишком жидкое
М12?
Тоже мало)))
Надо с вязкостью на 100 градусах около 19+-.лучше 20 с копейками
Спасибо за подробный разбор, очень доходчиво! Я засомневался: перешёл на Total Rubia 9900 TIR FE 5W-30 ACEA E6/E9 API CJ-4. До этого Mobil1 ESP 5w-30.
По ощущениям только лучше (гидриков больше не слышно). Но при замене маслоохладителя в LR-West мне сказали, что жидковатое оно какое-то. Что думаете об этом масле, стоит бежать с него? Или его состав приличен и не зря его рекомендуют на oil-club для этого мотора?
Но суть про вязкость/густоту я конечно понял.
Приветствую. Я бы рекомендовал не замедлительно сменить бульон на нормальное масло. Сейчас уже морозов не обещают.или у вас еще будут?если нет. можно смело на сезонное 20w50 переходить.
5w30 ЗАПРЕЩЕНО использовать на наших моторах в принципе.(.PSA )
BenzBMSTU
Спасибо за подробный разбор, очень доходчиво! Я засомневался: перешёл на Total Rubia 9900 TIR FE 5W-30 ACEA E6/E9 API CJ-4. До этого Mobil1 ESP 5w-30.
По ощущениям только лучше (гидриков больше не слышно). Но при замене маслоохладителя в LR-West мне сказали, что жидковатое оно какое-то. Что думаете об этом масле, стоит бежать с него? Или его состав приличен и не зря его рекомендуют на oil-club для этого мотора?
Но суть про вязкость/густоту я конечно понял.
Если еще морозы будут.то 5w50 заливать нормальное.
BenzBMSTU
Спасибо за подробный разбор, очень доходчиво! Я засомневался: перешёл на Total Rubia 9900 TIR FE 5W-30 ACEA E6/E9 API CJ-4. До этого Mobil1 ESP 5w-30.
По ощущениям только лучше (гидриков больше не слышно). Но при замене маслоохладителя в LR-West мне сказали, что жидковатое оно какое-то. Что думаете об этом масле, стоит бежать с него? Или его состав приличен и не зря его рекомендуют на oil-club для этого мотора?
Но суть про вязкость/густоту я конечно понял.
Ну и сделать замер давления правильно…чтобы понимать ситуацию.на сколько она критична сейчас
Хорошо, спасибо. Буду иметь ввиду. Почему-то в сервисе по LR так убедительно говорили о том, что нельзя ничего более вязкого туда заливать из-за рекомендаций производителя. Но к слову говоря, в МВД сотрудник тоже не знал все правила оформления загран паспорта и я чуть не попал на ошибку, если бы сам не настоял…
Лично я уже больше 70тыс на w50.
Другие уже 100.200.
А у этих спецов…крома аргумента.что производитель же рекомендует…других нет))🤣🤷♂️
Кстати, после прочтения вспомнил одну вещь. BMW N47S дизель до 09.2008 10w60
И 5w50 предписывал завод изготовитель . Производство после 09.2008 тот же двигатель поршня, распредвалы масляный насос итд. 5w30 longlife 04 в угоду экологии . Думаю вначале ещё боялись так сказать подстраховывались густым маслом, передовой двигатель был для тех лет объём не большой, мощность и тяга большая
Экология…+ большая конкуренция…машины надо продавать по минимуму…а потом зарабатывать на запчастях…как делает jlr. не выпуская детали а продавая шпротблок в сборе.20 лет уже качают)))😀👌 там и так давления нет.а они еще сделали клапан сброса давления.который управляется с мозгов…
101000 на приборке…а где давление 😀🤷♂️ ?) Вот вам пазл…склейке вкладыши обратно)))
🧐 фух 😌 дочитал.
Познавательно 👍🏿
Спасибо)) значит не зря делал))
Очень толковое чтиво, спасибо за труды:)
Интересно ваше мнение касательного нового Ingenium TD4. У меня чип на 190 сил, летом на мотюле ecoclean 0w30 за 6 тыс съело где-то 100 гр масла, потом был тоталовский ineo first той же вязкости, после 5 тыс не съел ни грамма. Температура масла максимум до 106-108 градусов поднималась.
Оба масла 10 сантистокс при 100 градусах, но у тотала база покрепче.
Здравствуйте. А кто подскажет, подойдет ли это обсуждаемое масло 20W-50 на такой же мотор LR с сажевым фильтром? Авто Ренж Ровер Вилар, дизель 3 л 300 л.с. с сажевым
Да. Сажевый и масло не связаны в принципе.это маркетинг…если конечно он у вас не жрет масло литрами.но тут тогда уже другая история
Доброго.
Подскажите на зиму масло (мотор 306DT Sport 12 года). Температура бывает и ниже 30°.
Давление не измеряли.
Ещё вопрос в коробку, редуктора кто что заливает?
5w50 пао .ликви, равенол из проверенных.10w50 равенол я сейчас использую
Благодарю. Мотор после ремонта, что было залито не известно, на ТО залили кастрол 5w30 и куда то исчезло. Сейчас проехал ± 6000 и чуть подъедает.
У нас ещё морозы под 40.
Сейчас хочу замену масла сделать и какое, ещё бы не поделку.
Почитал всю стаю. Много разных мнений. Скажу одно себе залил POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4 4L
Но у производителя есть :POLYMERIUM XPRO1 10W-60 A3/B4 4L
POLYMERIUM XPRO1 10W-40 SN 4L
POLYMERIUM XPRO1 0W40 SN 4L
Все гуд, кроме как 20w50 есть как банальная минералка низового качества и сегмента, так и очень дорогая синька
Дыбы не морочить яйолЭ — как "эксперт"😁 в вязких и не очень маслах крайне Рекомендую золотую середину
Шелл Римула Икс (X) 15/40.
Как вариант для более продвинутых дизелей в плане нахрен никому не упавшей экологии Шелл Римула Эль (L)
Оба для тяжёлых условий, смешанный автопарк и имеют допуск и к бензиновым движкам SL. Наличие в составе приличной дозы кряка + конский пакет антиизноса.
Проблема. Тяжело найти в 5 л. канистрах.
Но. У кого картеры как бочки то — тара в 20 литров нифига не дофига. Самое то.
закончил читать на словах …"кроме как 20w50 есть как банальная минералка низового качества"=)
вы сначала изучите вопрос.а потом пишите=)будет не так глупо=)
Пасиб за 'наводку" сэээр.
Есть минералка вязкости 20w50. Есть синтетическое.
Смешного ничего не вижу, кроме как в фордовский мотор лить не предназначенную для него жижу, кою заливают в ОАЭ, Африке и прочих жарких местах.
Так что, сээээр, каждый при своих. Азухенвэй
Думаю да)) останемся при своих) сээрр
Интересная статья, и даже полезная. Заметил что гонщики стали переходить на более вязкое масло и стало теперь понятно немного больше.
Но есть еще вопросы:
1)Вот вы утверждаете что жидкие масла производить дешевле, тогда почему WOLF 0w30 стоит гораздо дороже чем 20w50?
2)Получается для высоко форсированных дизелей имеет смысл лить масло для фур?
3)Получается масла с меньшей разбежкой более качественные в первую очередь из-за того, что в них нет загустителя?
благодарю=)
1)Вот вы утверждаете что жидкие масла производить дешевле, тогда почему WOLF 0w30 стоит гораздо дороже чем 20w50?
цена складывается все же из разных факторов…и есть масла как доргие у каждого бренда так и подешевле.
можно взять 20w50 у амсоил…есть пермиум протект за 2700 сейчас по акции.а можно взять доминатор за 7200 руб за 3.8 литра.
wolf 0w30 это все же гидрокряк +пао около 20%… т.е. по их мнению оно выше на голову некоторых конкурентов.+объем производства…и пр п ипр.+ маркетинг.
но сравнивать настолько разные классы масел я бы не стал=) да и спрос на 0w30 гораздо выше.20w50 покупают только гурманы=)
2)Получается для высоко форсированных дизелей имеет смысл лить масло для фур?
да.от 10w40 до 20w50…в зависимости какой мотор, условия эксплуатации и пр…30 в дизель не виду смысла использовать точно
3)Получается масла с меньшей разбежкой более качественные в первую очередь из-за того, что в них нет загустителя?
да. совершенно верно
к примеру масла 10w40…10w50…содержат весьма мало загустителя.около 5%…в 5w40 при это около 12…
а 10w30///15w40//15w50//20w50/// можно сделать в принципе без загустителя.не всегда кончено производители придерживаются…но если и дадут…то это пару процентов.
самое зло 0w40…и некоторые 5w50///там около 20 процентов не масла.
конечно.полимеры не всегда зло…только когда двиг действительно прогревается…и ему дают хорошо под хвост.тогда полимеры могут сделать свое черное дело…
но где эта грань…между все ок.и в моторе появился асфальт…никто не знает…
ну я еще могу вам рассказать про аномалии вязкости полимерных загустителей…но это долго и скучно=)))))
Спасибо, меня интересуют масла для нагруженных дизелей с мощьностью больше 100лс с литра. Теперь буду бороться с жадностью. Купить спортивное масло 15w50, или топовое 15w40 для фур в 3 раза дешевле.
ну если свыше 100лс то…конечно 15w50//20w50 будет лучше.ну и нужно учитывать какое давление масла…если высокое то можно и поменьше вязкость
до какой температуры масло в карте греется если наваливать летом?
Хз, но на старом моторе грелось в космос, но и мотор быстро сдох ща посмотрю как будет греется. На нормальных моторах говорят даже в режиме навала больше 110 не греется
ну на 30 я мог разогреть свой аж 120+… сейчас на 20w50 и тюненым маслонасосом около 100 если наваливать прям…
тогда конечно w50.тут без вариков=)
Я гонял на 5w40 Титан, новый мотор уже почти стоит масло все тоже. Посмотрим, но я думаю проблема была в моторе, я думаю что старый мотор ездил на самом дешёвом масле что только можно найти…
ASip13
Хз, но на старом моторе грелось в космос, но и мотор быстро сдох ща посмотрю как будет греется. На нормальных моторах говорят даже в режиме навала больше 110 не греется
Летом стабильно 115 градусов, бывало и 120
у меня уже на 120 ошибка загорается
Дизель, может по этому?
У меня горячий мотор, вот думаю о маслокуллере.
Я ща новый мотор вкинул больше 100 не поднимается и температура масла не так быстро растет.
ASip13
Спасибо, меня интересуют масла для нагруженных дизелей с мощьностью больше 100лс с литра. Теперь буду бороться с жадностью. Купить спортивное масло 15w50, или топовое 15w40 для фур в 3 раза дешевле.
Шелл Римула Икс 15/40.
Обратите внимание на коммерческие масла S-Oil.
Я в РБ живу, скажем так выбор у нас немного скуден(
Та ладно. Комбайны и траХтора Джон Дир, Claast нету в РБ? Поинтересуйтесь маслами для тяжёлой карьерной техники.
Шелл — самое распространенное масло.
Есть, но думаю в них заливают мочу(((
Зарубежная коммерческая дорогая техника обычно на гарантии. Поломка — это не просто поломка.
Это — поПнадос! Это потеря в 10 кратном размере. Часто масло завозиться из за бугра, дабы перебдеть.
Хз. Попробую найти. Но я знаю нашу ситуацию. Чтобы купить норм трактор, для начала надо 10 гавнобелорусов приобрести (
Всё четко, все перелайкал уже давно. Но! PSA это гуд. но мотор дорабтан фордом, это фордовский мотор. как и 3.6 и 4.4 бенз и 4 л бенз. Это все форд и фордовские допуски легкотекучего масла. У них все масла легкотекучие, то есть густое масло это хорошо. но каждый холодный запуск в сухую. Как с этим быть?
Объёмному насосу без разницы что качать.что 0w20.что 20w50.
Производительность Объёмного насосе не зависит от вязкости жидкости.
Зимой я буду использовать 10w50 которая будет жиже.чем 5w30 по факту.условно в минус 15.))
Свойства масел очень разные.и показатель 5w…или 10w.это как температура по больнице. )
С времен psa там ничего не поменялось.когда новые ррс с этим мотором.выходят с зазорами как в 2006 году)) 👍🔥
Поменялась оболочка.но не начинка)
Привет, подскажите пожалуйста что думаете про масло если все время короткие поездки на небольшие расстояния двигатель не успевает прогреваться полность до рабочей может не доходить
Привет.
А до какой температуры прогревается?
И тут ещё 2 сторона медали…что делать когда все же прогреется и будешь в пробке стоять в +20 или выше.
ну едешь с горы вниз километров 10 — вообще на нуле температура так скажем — а потом 10 в гору наоборот то есть сразу нагрузка на холодную большая — можно стоять конечно ждать но пока стоишь она не греется особо
Ну надо все же понимать.какие рабочие режимы и до каких температур доходит.
Нужно обязательно замерить давление.и можно elm пользоваться, для понимания температур мотора/коробки.
Если сдавлением все в порядке.то минимум это 10w40 масло.это если не прогревать так сказать и ее топить)
А так 10w50.20w50 будет оптимально.т.к. скорее всего давление ниже минимума у Вас.
А не напишите какой именно нужен штуцер чтобы закрутить для проверки?
Добрый день.так же хотел бы узнать ваше мнение по данному маслу (RAVENOL RHV Racing High Viscosity 20W-60)
сейчас использую VST 5W40, пробег уже почти 190 000
20w50 от амсоила будет лучше по характеристикам чем это. И опять же в 20w60 будут полимеры и в равеноле их не мало будет этом. А в амсоила их практически нет.ну не более 1 %
Ну и замер давления обязательно надо.мало это только 20% успеха.а 80 это нормальный насос. или штатный искать с нормальными зазорами или Ростовский брать.
давление замеряли весной, сказали что все ок . карантин снимут поеду еще раз замер сделаю.
Спасибо .
А цифры есть? Как, чем, какая температура?
Или просто сказали все ок)😂😂
Если так.то не ездий к ним больше. приезжай. бесплатно нормально сделаю замер
Спасибо за приглашение, но далековато)))
Тогда в Ростов Великий.когда вся эта котовася пройдет.
И датчик на 1 бар поставить
Nedopustimyi
А цифры есть? Как, чем, какая температура?
Или просто сказали все ок)😂😂
Если так.то не ездий к ним больше. приезжай. бесплатно нормально сделаю замер
Какое должно быть давление? И нормальная температура при движении 150-160 по трассе? И как прибором прямо на ходу проверять. ? Давление на холодном и на горячем, и прямо в движении?
www.drive2.ru/l/553719829257784010/
Про замер давления.
У меня на такой скорости около 100 градусов масло.
Прибором мерят не на ходу.
Давление на горячем при 80 и выше масла и антифриза.
Imc можно проверить через бортовой комп?
Это что?
Не правильно написал, приборчик каторый ошибки снимает и данные показывает с бортового компа
Ну обычно используют или сдд.это ОД софт.или elm любой.и прогу car scanner .там будут и температуры антифриза, масла и обороты.
Спасибо
capriman
Какое должно быть давление? И нормальная температура при движении 150-160 по трассе? И как прибором прямо на ходу проверять. ? Давление на холодном и на горячем, и прямо в движении?
Вот мои значения.
Скажем так.какое должно быть
Peps76
Добрый день.так же хотел бы узнать ваше мнение по данному маслу (RAVENOL RHV Racing High Viscosity 20W-60)
сейчас использую VST 5W40, пробег уже почти 190 000
Я его тоже рассматривал.но полное отсутствие спецификаций и допусков даже по api .рука не поднялась на него))😃😉
При том, что в амсоила они есть.а тут.пальцем в небо.оно мб и хорошее.но проводить долгие исследования я не стал.
И на сколько помню у них нет упоминания про дизеля .как это масло держит сажу.вопрос.на который представители равенола мне ответ не дали.
Типо универсальное и все)😂
Добрый день! С интересом, хотя и некоторым скепсисом, прочитал вашу заметку; не вдаваясь в споры, хотел бы спросить ваше мнение о вот этих 2-х маслах, благо паспорта на них приложены (внизу страницы):
totekfuels.ru/item/astra-robot-hr-c-sae-10w40
totekfuels.ru/item/astra-robot-hr-sae-5w40
На 5W40 мой LR D3 TDV6 отъездил 30 или 40 тыс. до продажи…
добрый день.
10w40 интересное масло. Первый раз о таком слышу если честно=)
Выбирая из этих я бы взял 10 w40 естественно . Но это минимум который необходим для наших моторов.
Предпочтительно конечно 10w50-20w50 в зависимости от сезона и условий эксплуатации.
Посмотрю еще данного производителя. Спасибо.
Это компания, пришедшая из мира гонок. Их владельца я знаю достаточно давно, и, при некоторой странности бренда, не вижу причин им не доверять. :)
ну если не брать 2.7 и 3.0 д .а для моторов без проблем с давлением .то 10w40 весьма хорошо будет.ну судя по характеристикам. 5w40 в любом случае больше полимерки .
Спасибо, попробуем.
а у тебя так же надо мерить давление, и дальше уже понимать, что делать. Без замера это к сожалению может все закончиться в любой день…т.к. мотор работает ровно и хорошо …а потом резко уже стук.
Ситуация наладится — наверное, съезжу, да. На Диско я так и не собрался — впрочем, проблем так и не возникло тоже.
AVS-racing
Добрый день! С интересом, хотя и некоторым скепсисом, прочитал вашу заметку; не вдаваясь в споры, хотел бы спросить ваше мнение о вот этих 2-х маслах, благо паспорта на них приложены (внизу страницы):
totekfuels.ru/item/astra-robot-hr-c-sae-10w40
totekfuels.ru/item/astra-robot-hr-sae-5w40
На 5W40 мой LR D3 TDV6 отъездил 30 или 40 тыс. до продажи…
Щас прикол покажу, не ругай меня только.я не пакости ради, а правды для. Смотри Тотек Астра Робот totekfuels.ru/item/astra-robot-hr-se-sae-5w40
допуск 229.5 это полнозольник А3/В4, всегда! А 229.51 это малозольник для сажевиков. Масло получается малозольный полнозольник или полнозольный малозольник? 229.5 АМГ… это вообще что такое? bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html где тут он?
Я бы не стал такое лить)
Привет. Я без проблем 30 или 40 тысяч на нём проехал на Диско, поэтому и в Ягуар у меня оно же сейчас пошло.
А какой интервал замены?
На Крокодиле 10к, на Яге будет 7-8к, наверное.
Ну ты двигатель внутри не видел, мож масло и не плохое, ну не супер, особенно их допуски, цирк
Nedopustimyi
А еще скажут.сжечь его…он залил 20w50.это масло для мотоциклов)))😂😂👍😎
Масло для мотоциклов 10w-40 . И там Вообще другой состав !
Продам Спойлер от XFRS 😂😂😂
🤔🤔😳 выбегаю
NeZloi
Продам Спойлер от XFRS 😂😂😂
Сколько стоит ?)
Новый?) 420 000 где-то
БАААА 🤦♂️ я лучше Ниву куплю ))
Спасибо за обширную информацию. Езжу на 5W50 круглый год. 230000. Доволен. Удачи на дорогах.
Спасибо) и вам удачи)
Очень правильное решение. 👍😎 жаль не все это понимают)
T-Jeezee
Ну косяк производителя — да. А может быть и не косяк 😬, а умышленная задумка. Но почему-то, кому это интересно, знают об этом косяке 😁
Вроде эти моторы 2.7 и 3.0 изначально ставились на грузовики, работали они не в тех режимах что на JLR — спокойно тянули груз, никуда не спешили и никаких проблем не было. А тут 3х тонная телега на раме куда то спешит по делам, ну вот и последствия)
Вот честно говоря историю этих моторов не знаю… Но нужно же с инженерной точки зрения оптимизировать двигатель под модель! Это же не HEMI 6.2, которому пофиг на грузовик его поставят или на SRT 😁
Да и к тому же XF весит ~1700 кг…
Nedopustimyi
А оно не горит как их любимый кастрюль)))🤔🤔😂😂😂 провал)))🤔😂😂
А вот и я, с тотемной канистрой 5w30)
На самом деле просто пример из жизни своего товарища:
1 авто — мама 3.6d, обслуживал с 0 до 370тыс км в Независимости(продал потому что ну пора уже)
2 авто — д4 3.0, обслуживал с 0 до 200 с копейками тыс км сначала Независимость, потом Авилон(взял 4.4 потом ренж)
Я на своем XF до 140тыс откатал, в отсечку не долбил, но продавливал очень часто педальку. Тоже кастрол 5w30(правда ТО все каждый 5тыс км). Ни расхода масла, ни колена, ни тресков, ни вибраций, ни че го.
Читать интересно, но такое чувство, что всё это в параллельной вселенной)
вот тебя мы и ждали=) а то уже скучать стали без таких постов=)
ну начнем с того, что к сожалению ты не разбираешься в причинно следственных связях проблем моторов данного семейства.по этой причине ты и пишешь о типо больших пробегах и все огонь. Ты приводишь конкретные машины не учитывая статистику в общем.
давай тогда по порядку.
в прошлом посту я привел фото вкладышей с мотора 3.6 один хозяин . постоянное обслуживание и мотор сказал привет на половине пробега чем в твоем примере. Всему виной опять же насос.он на первом месте…там зазоры были 25 соток. В твоем примере…человеку крайне повезло.и у него зазоры и на пробеге 370 были гораздо меньше.чем у других на пробеге 180. по этой причине он и доехал до такого пробега.
такая же история и с 4.4 и с 3.0 и 2.7 .
Есть моторы исключения, которые ездят и по 200 и 250 и 400 тыс.без каких либо влезаний и манипуляций…но как вы не поймете, что это даже не 10% машин а гораздо меньше.
Все зависит от качества исполнения мотора, регулярности замены масла и самое главное…качества исполнения и материалов насоса. Эти факторы и влияют на пробеги.
Замена насоса необходима в 99% случаев .особенно на 3.0 и то, что твой доехал до 140…ну 140 тоже бывают разные.правильно считать моточасы…а не км.а во 2ых ты не знаешь сколько сейчас давление у тебя ? если у тебя 0.8 …то мотору осталось совсем не долго…и когда летом давление упадет до 0.5-0.6 мотор гарантировано стуканет .прям 100%.
Если у тебя сейчас давление масла 1.2-1.3 к примеру…то поздравляю.у тебя эксклюзивный мотор …и если ты( или след хозяин после покупки) сделает определенные манипуляции.то ты или он сохранит его еще очень надолго.
Нельзя однозначно сказать, что абсолютно все моторы хреновые.но то, что большая их часть имеет дефект насосов и использование масла 30 только усиливает его износ это факт.
Для справки. в декабре только у моих знакомых кто забил на замену насоса и масла на нормальное провернуло вкладыши.
На капиталку сейчас очередь в Питере …и стоит куча машин.ожидающих или мотор…или делают чисто на продажу…( т.к. нормально наш мотор не сделать)
Так что приведенные тобой примеры конечно существуют…и ездят…но их настолько мало…что думать…типо ну они же ездят значит и мой будет.по меньшей мере смешно.
Есть 2 пути.
закрыться от проблемы…типо услышать что кто то там ездит…( хотя не факт, что на 3.6 к примеру 1 хозяин не менял насос на новый, это забывают обычно уточнять, фигурируя только пробегом) и ездить как и ездить…пока мотор не стуканет.
и 2 путь.сделать небольшие усилия.поменять насос …перейти на нормальное масло которое рекомендовал создатель моторов …но для этого нужно включать мозги.а это не все могут…и не все хотят. проще же ездить и думать что все отлично.
По попову твоего мотора…ты пишешь про расход масла.
еще раз убеждаюсь, что ты ну совсем не понимаешь …даже близко.
Вкладыши у людей проворачивает при полном отсутствии масложора, каких то вибраций или чего еще.просто в один прекрасный день игра заканчивается весьма неожиданно и резко.и этому абсолютно ничего не предвещает.
а по поводу звука…ты просто не слышал как работает мотор на нормальном давлении и правильном масле.но это понимают только после замены …или когда услышать у того, кто сделал.
ВСЕ=) аминь=)
Nedopustimyi
А вот как не казалось бы это парадоксально.разогреваем.причем очень и очень быстро.
Буквально минут 5 и уже 120+
Конечно не зимой.а летом.
При том, что радики и все прочее в идеальном состоянии.
Как так, у меня трасса 130 при +36 105 стабильно. Летом собираюсь еще раз помыть радики и сменить термостат с открытием в 82гр.
Ну на трассе у меня так же будет)) а вот если в городе поотжигать с светофоров и в потоке🤔😎
Картина будет другая совсем.
Любопытно … я тут за свои 105 парюсь, а тут 130🤣
😂👍😎 но если ехать на лр.180.то температура тоже неожиданно будет весьма высокая)
Нееее чет мне хочется …вопервых у меня диско и как то не располагает … в нем хочется вальяжно ехать, а во вторых — колено сука дорого😅
😂😂😂👍 это точно) по этой причине.что дорого.и надо следить и правильно обслуживать)
Д4 3,0 пробег около
180
я бы рекомендовал 5w50 круглый год. Если летом любите покататься в горы, бездорожье и прочее.то на жаркое время(именно лето) лучше использовать синтетику 20w50
ну и замерить давление естественно. Возможно давление уже весьма низкое.и замена масло это только часть успеха, т.к. придется менять еще и насос.
Спасибо за ответ! Бездорожьем злоупотребляю редко, машину жалко))), но городская эксплуатация — частые пробки. Давление измерял летом тысяч 20 назад, очень неплохое
А какое было? Температуру мерили при этом?
8 из 10 замеров делают не правильно к сожалению.
Ну и лучше сейчас еще раз проверить. Иногда оно падает весьма быстро
Замеры делал с помощью serp-k и перед этим с ещё одним товарищем, в принципе показания совпали. Скоро масло менять ещё раз проверю. Масло заливал Делвак 5/40 и потом пеперешел на Валволайн 5/40 ( уже два раза)
40 мало.это очевидно. Serp-k .есть большие сомнения в его квалификации у некоторых людей.
А сколько было давление? Температура?
Точных цифр не помню, на холостых около 1, на 3-х тысячах больше трех
ну около 1 это уже мало кстати.
жаль что нет точных данных.
без точных это как пальцем в небо…
рекомендую замерить нормально.
температура масла 80-82 градуса.
на хх.1500.2000.2500.3000. Вот тогда это будет правильный замер.
Ну и переходите на 50 …это 100% и использования масла дельвак не целесообразо.прям совсем.
Я тогда машину месяц как купил…))) к сожалению не помню параметров. Я с делвака перешел на Valvoline AllClimate Disel C3 5w-40. По крайней мере меньше шансов попасть на подделку (бочковое)
очень слабое и дешевое масло…защиты мотора от него ожидать не стоит.
по факту это хорошая w30 с бедным набором присадок. Заливайте нормальный 50 даже не сильно дорогой…и будет гораздо лучше.
тем более в вашем климате о какой 40 вообще может идти речь=) у вас много кто на 10w60 летом ездят.
А 5/50 какое посоветуете?
Из того, что я проверял это LM synthoil 5w50.
Сейчас езжу на амсоил 20w50.по сути это тот же полтос.толькл без полимеров. На самом деле лучше в любом случае, чем 5w50.
Многие еще на фульф 5w50 ездят .берут в 20 литровых канистрах и почаще меняют просто.
Мобил не советую.
Еще равенол синтетику некоторые берут.
Ну вот как бы основные наверное.
Надо будет составить рейтинг масел по моему мнению. И кто что использует.
20w50 только для лета, для теплых зим не годится?
До минус 10 можно даже не париться)
Mixa01-93
А 5/50 какое посоветуете?
и напомню, что не стоит бояться масла 20w50///
первый показатель это зимняя вязкость! и синтетическое масло 20w50 будет в любом случае лучше, чем 5w50/
Единственный его минут.не совсем просто купить…но и подделок практически нет. =) ведь сейчас модно гонять на 0w16=)
Не увидел сообщения, сейчас почитаю)
Mixa01-93
Точных цифр не помню, на холостых около 1, на 3-х тысячах больше трех
и манометр на сколько бар?
Nedopustimyi
40 мало.это очевидно. Serp-k .есть большие сомнения в его квалификации у некоторых людей.
А сколько было давление? Температура?
Машина прогрета, около 80-90°
Mixa01-93
А я так и не понял из этой статьи и комментариев, какое мне масло использовать в КРД 15/40 или 20/50? Что посоветуете?
А у Вас какой автомобиль?) Мотор?)