Почему я выбрал масло 20W50 и мануал PSA на масло.

Добрый день, уважаемый читатель!

Сегодня хотелось бы окончательно расставить точки про выбор масла, некоторых особенностях масел и поговорить о технических особенностях наших моторов.

Многие владельцы после статьи про замену масла на 20w50 спрашивали меня, а почему именно такое, с чем связан такой выбор и т.д.

Были еще люди.которые совершенно обнуленные и они писали.но это же гуталин.да через масляные каналы не пройдет.ну и другую подобную ересь. Ну объяснять таким диванным специалистам даже желания нет.да и нет смысла.

Все что будет написано дальше прошу читать людей с знанием дела или тех кто хочет понять и разобраться для себя.

Практически все, что описано ниже, относится к ДИЗЕЛЬНЫМ мотором семейства JLR.

И так начнем…

Официальный мануал PSA на мотор 2.7 ну и соответственно 3.0 т.к. конструктивных изменений связанных с масляными каналами, зазорами и пр нет. Как было раньше все так и остается по нынешний день.

И давайте рассмотрим данный мануал поподробнее.

масло 5w30 было запрещено для использования с FAP ( сажевый ) т.е. если мы говорим о первых версиях ХФ и о ЛР по сей момент то ЗИМОЙ разрешалось ездить только минимум на 5w40.

Ну и под понятием зима, понималась все же зима и холодные климатические условия.

По какой причине спросите Вы, они не разрешали ездить на w30 …да все очень просто 30 и так само по себе масло не защищающее а если еще и убрать оттуда все присадки для экологии то и от масла ничего не останется. По этой причине они и рекомендовали 5w40 на зиму.

30 пришлось добавить им по причине экологии.и то только на зиму. а как мы знаем, экология и защита мотора ничего общего не имеет.

Но вы так же должны понимать, что это все для идеальных условий, высокого давления масла и качества сборки мотора, отсутствие износа масляного насоса .и старой так сказать школы масел…когда масла делались по верху допуска а не как сейчас в погоне за экономией большинство производителей делают ту же 30 ближе к 20.а при небольшом пробеге эта 30 становится уже обычной хорошей 20=) и прекрасно убивает Ваш мотор.

Все гораздо интереснее с эксплуатацией в летний период .( я бы сюда отнес и весну, лето, осень)

10w40 — 15w40 .

И мы не видим тут w30 совсем и не видим даже 5w40.

Причина проста …использование маловязких масел с слабой базой приводит к очень быстрому износу деталей мотора, насос, вкладыши и т.д. и только качественная базовое масло с меньшим количеством полимерных загустителей может защитить мотор.

Но еще раз напоминаю Вам, что данные масла прописаны для условий отсутствия или небольшого износа и не для экстримальных условий эксплуатации…т.к. мы все с Вами понимаем, что масло можно спокойно прогреть и до 130 градусов и тогда масло сильно проседает по вязкости.

Именно по этой причине, что масло на ягуарах на ЛР можно спокойно и буквально за 5 минут пустить в перегрев я и выбрал именно w50. Здесь мы имеем хотя бы какой-то запас по вязкости при превышении температуры в 100 градусов в картере и запас в связи с естественным износом мотора на 30.т.к. все.абсолютно все моторы обслуживающиеся у ОД убиваются…особенно летом. Каждый конечно индивидуально, но износ есть и от этого никуда не уйти.

Пару слов про прокачиваемость, и ту шляпу которую нам льют в уши диванные специалисты.

Вязкость масла w30 при нуле градусов составляет около 900 сантистокс

вязкость масла w40 при нуле градусов составляет около 1100 сантистокс

Вязкость масла w50 при нуле градусов составляет около 1300 сантистокс

Вязкость масла w30 при 100 градусах составляет около 10 сантистокс

вязкость масла w40 при 100 градусов составляет около 14 сантистокс

Вязкость масла w50 при 100 градусов составляет около 18 сантистокс

т.е. в тот момент когда мы заводим машину вязкость той же 30 не на много ниже чем 50 но в 90 раз! повторюсь 90! раз выше чем на рабочей температуре в условные 100 градусов.

Все же основной режим работы мотора происходит не на прогреве а на рабочих температурах где разница в вязкости всего в 2 раза максимум.

т.е. споры между разницой в 2 раза и в 90 раз при прогреве и начале движения по моему абсолютно абсурдны .

Если при вязкости в 900 сантистокс хотя бы 1 минуту не поступало мало.двигатель бы просто сожрал себя.

Двигатель изначально рассчитан на запуск и вязкость около 6000 сантистокс !

Не хитрым подсчетом мы получаем, что это в 500-600 раз больше чем та же вязкость на 100 градусах. И все работает и не выдавливает сальники . Так что бояться запуска на вязких маслах не стоит совсем.

Хуже для двигателя не запуск с вязкостью к примеру 900 или 1300.ему плевать на это…а падение вязкости в связи с повышением температуры и потеря масляного клина.

А давайте возьмем к примеру w30 на минус 30…и там мы увидим уже +-4600 сантистокс…и что? не поступает масло? все поступает. конечно мотор испытывает определенные трундости на таких низких температурах…но для этого и существуют нормальные масла и присадки, которые компенсируют тот момент когда масло дойдет до всех узлов.но все равно это секунды не более.иначе мотору была бы смерть.

Качественное масло состоящее из 1,2,5 группы обладают полярностью и не так стекают в поддон как к примеру дешевые масла на гидрокрекинге.

Такие масла даже на ощупь обладают липкостью и в момент пуска защищают мотор на те секунды пока поступает масло при пуске .

Пару слов о принципе работы масляного насоса.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ масляного насоса объемного типа НЕ ЗАВИСИТ от вязкости жидкости.

Сколько в насос поступило столько из него и вышло.

Производительность зависит только от зазоров в самом насосе и обратном клапане, который сбрасывает излишнее давление.

Прибавка w10 к вязкости масла дает прибавку всего в 0.1 бар. т.е. если мы переходим с жижи w30 на нормальное масло w50 то мы прибавляем всего 0.2 бара.

Пример давления для понимания на w30 и w50 на моторе при 80 градусах.

w30 на хх — 1.5

w50 на хх -1.7

w30 на 2000 — 3.5

w50 на 2000 -3.7

Сбрасывающий клапан в настоящее время в насосах рассчитан на 5.8 бар. Я думаю не зря инженеры сделали именно такое давление.

И мы видим, что 0.2 бара в принципе смешные значения и никакие там сальники, уплотнения и все что угодно давить не будет. Повторюсь, не слушайте глупых людей. Они не понимаю, не знаю и даже не хотят разобраться в этом. Но думаю наглядный пример вам донес, что при повышении вязкости не происходит никаких значительных изменений давления.

По поводу моего выбора масла 20w50.

Чем менее вязкое базовое масло в составе — тем меньше его себестоимость и хуже защита от износа

Зато при изготовлении нулевок и пятерок можно получить гораздо больше прибыли.

Масло 0w30 или 5w30 будет гjрадо дешевле чем 10w30!

И одна из больших проблем современных масел это использование загустителей, которые к маслу отношения не имеют и никакой пользы не несут …а при экстримальных условиях наносят только вред.

Масла в самым большим количеством загустителя :

0w30 / 0w40 / 5w50 /10w60 количество загустителя от 10 до 20%

Масла которые можно изготовить без загустителя или минимальным его содержанием —

10w20 15w30 15w40 20w40 20w50 — количество загустителя от 0 до 3%

5w30 которое самое ходовое --количество загустителя около 5-7%

Вот и посчитайте сколько может быть в вашем масле загустителей, которые отношения к маслу в принципе не имеют.

В результате при значительных нагрузках полимерный загуститель будет коксовать все что только можно…и в результате мы получим печальную картину .

Обращаю Ваше внимание, что чем меньше загустителя в составе, чем более вязкие базовые масла, тем выше HTHS.

пример

5w50 : будет иметь около 4.5-4.7

20w50: будет иметь около 5.5-5-8

10w60 : будет иметь около 5.3-5-7

И мы видим что масло 20w50 на высокой температуре работает так же или даже лучше чем 10w60.

Все конечно зависит от качества базы.но я взял обычные масла доступные покупателям.

И еще один момент который следует запомнить .модификатор вязкости при высоких температурах или работает очень плохо или не работает совсем.

т.е. другими словами, модификатор вязкости эффективно работает в диапазоне от 0 до 150 градусов.а я думаю не для кого не секрет.что в поршневой группе температура намного выше. И когда масло в поддоне 130 градусов то масло уже не может работать правильно в принципе.

Зимой все это не так страшно.т.к. гонщиков зимой мало и нагрузки и температуры ниже. А вот летом картина совершенно другая.

После таких игр с некачественным а если еще и маловязким маслом вкладыши превращает в фольгу, распредвалы синеют и протачиваются ( для интереса загляните через масляную горловину владельцы 2.7 и 3.0д с утра и посмотрите на синеющий распредвал.),

А потом кричат .двигатель плохой…обдираловка…и все прочее.

Ну надо правильно обслуживать и с умом подходить к выбору масла, периодов его замены с учетом вашей эксплуатации.

Эксплуатация в экстримальных или условиях близким к экстримальным .даже кратковременным должна соответствовать обслуживанию.

А как у владельцев дизельных ягуаров прекрасно стучат гидрики…да и в принципе весь мотор "звенит" и кричит своему владельцу…я работаю на переделе .спаси меня.но многие так и не слышат это.считая, что производитель лучше знает и надо заливать и эксплуатировать только как он советует.

Такая эксплуатация заканчивается в 99% случаев ремонтом или заменой мотора.

Немного итогов:

Если вы хотите защитить свой мотор и продлить ему жизнь то я рекомендую делать следующее:

Использовать масло по сезону. Нету ничего универсального.

Зимой ( если вы не житель крайнего севера) использовать синтетические масла с вязкостью 5w50- 10w50 или подобные.

Весной-Летом -Осенью — синтетические масла с вязкость 20w50. ( до минус 15 такие масла в принципе не вызывает никаких проблем.) для справки у amsoil 20w50 температура застывания -35.

Использовать достаточно аккуратно масла 5w50 т.к.в них много полимерных загустителей и если зимой это не так критично то летом может вызвать определенные последствия.

Забыть в принципе про масла w30 и не использовать их при любых условиях.

Производить смену масла в зависимости от режима эксплуатации и не по пробегу а по моточасам.

Если подубасить в отсечку это у вас как говориться эвридэй то оптимальным периодом будет около 150-170 м.ч.

Если подубасить в отсечку это как говориться от случая к случаю…то оптимальным будет около 220-250.

Если вы спокойный владелец и выше 2000 оборотов ваш мотор не видит…то 250-300 м.ч.

Посмотреть можно через SDD или посчитать самому…пробег / ср. скорость. . Сбрасывать просто пробег в БК после замены масла и по нему вычислять.

Естественно все это при условии использования нормального масла и оригинальных или качественных фильтров. А то есть любители экономии=)

Контролировать давление и во время менять масляный насос. Тюненый или обычный это Ваш выбор .но то, что насос имеет необратимые износы это факт и менять его нужно. С обычным насосом как повезет…качество производства падает и достаточно много случаев, что новый обычный насос давление особо не поднимает. Но тут все индивидуально. Об этом я напишу отдельную статью.

Возможно, в вашем конкретном случаем вам сейчас везет и давление, вязкость и HTHS не падает ниже минимального уровня и база не успевает срабатываться и мотор вроде работает…но когда то и вы проиграете в эту лоторею…и вкладыши провернутся и превратятся в фольгу в один "весьма счастливый" день или начнется масложер при малом пробеге…а спецы с ютюба или форумов так и будут говорить.ездите дальше на w30.оно же рекомендовано, не следите за давлением и коронная фраза не мешайте мотору работать.

А если выработка уже произошла.то остановить ее достаточно сложно и не всегда возможно даже с повышением вязкости и заменой насоса.

Всем спасибо за внимание и надеюсь статья будет как всегда полезна владельцам дизельных JLR и не только.

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