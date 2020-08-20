Клубни из LRDiscoverysouth подсказали сразу ревизировать сендвич из радиаторов на предмет забитости сот …
Ну чтож … В бой…
Все работы выполнены без сливания жиж и выпуска фреона…
Продуты и промыты все дыхательные…
Грязи грамм 600…видимо никому там не было дела…
Смыта рубашка масляная сверху и до низу, которая образовалась в результате ослабшего хомута на верхнем патрубке охлаждения жидкости АКПП.
Собрал все в обратном порядке… Теперь Ферби не потеет в жару…
Краснодар, Россия
Чтобы не потелось…
Клубни из LRDiscoverysouth подсказали сразу ревизировать сендвич из радиаторов на предмет забитости сот …
Пробег: 279 944 км
Land Rover Discovery 2009, двигатель дизельный 2.7 л, 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Комментарии 15
Почему у тебя два клаксона стоят, а у меня один только?
Наверное от комплектации зависит)))))
Хорошо со своим участком в тёплом климате :)
Главное желание
По времени сколько заняло?
Отвлекался на пиво. Со всеми перекурами и пересыками не больше 2 часов…
А сложности есть какие? Тоже хочу заморочится
Главное не бояться и не торопясь
Бампер смотрю не снимался?
Нет, а зачем? Даже фреон не выпускал)))
Нашел в инете видео, как в дед мотор ребята рекомендуют снимать для лучшей промывки .
Для меня это тяжёлая работа ))))
Да там фигня- работы на пару часов
Красавчик! Есть сложности какие в разборе?
Та нее, аккуратно и не спеша… Если в чем загвоздка то есть интернет…там можно подглядеть или мне шумани. Не сложно совсем
Krauh1976
Красавчик! Есть сложности какие в разборе?
Леха не торопясь, все сделаешь сам… Только антифриз возьми на доливку, ну и следи чтоб жижа АКПП не ушла много.все достается и моется на месте. Трубки кондея не отломи