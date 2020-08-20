Чтобы не потелось…

Клубни из LRDiscoverysouth подсказали сразу ревизировать сендвич из радиаторов на предмет забитости сот …

Ну чтож … В бой…

Все работы выполнены без сливания жиж и выпуска фреона…

Продуты и промыты все дыхательные…

Грязи грамм 600…видимо никому там не было дела…

Смыта рубашка масляная сверху и до низу, которая образовалась в результате ослабшего хомута на верхнем патрубке охлаждения жидкости АКПП.

Собрал все в обратном порядке… Теперь Ферби не потеет в жару…

