Краснодар, Россия

Чтобы не потелось…

Фото в бортжурнале Land Rover Discovery IV

Клубни из LRDiscoverysouth подсказали сразу ревизировать сендвич из радиаторов на предмет забитости сот …
Ну чтож … В бой…
Все работы выполнены без сливания жиж и выпуска фреона…
Продуты и промыты все дыхательные…
Грязи грамм 600…видимо никому там не было дела…
Смыта рубашка масляная сверху и до низу, которая образовалась в результате ослабшего хомута на верхнем патрубке охлаждения жидкости АКПП.
Собрал все в обратном порядке… Теперь Ферби не потеет в жару…


Пробег: 279 944 км
20 августа 2020 Метки: своими руками
Land Rover Discovery 2009, двигатель дизельный 2.7 л, 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Комментарии 15

Почему у тебя два клаксона стоят, а у меня один только?

Наверное от комплектации зависит)))))

Хорошо со своим участком в тёплом климате :)

Главное желание

По времени сколько заняло?

Отвлекался на пиво. Со всеми перекурами и пересыками не больше 2 часов…

А сложности есть какие? Тоже хочу заморочится

Главное не бояться и не торопясь

Бампер смотрю не снимался?

Нет, а зачем? Даже фреон не выпускал)))

Нашел в инете видео, как в дед мотор ребята рекомендуют снимать для лучшей промывки .
Для меня это тяжёлая работа ))))

Да там фигня- работы на пару часов

Красавчик! Есть сложности какие в разборе?

Та нее, аккуратно и не спеша… Если в чем загвоздка то есть интернет…там можно подглядеть или мне шумани. Не сложно совсем

Krauh1976

Красавчик! Есть сложности какие в разборе?

Леха не торопясь, все сделаешь сам… Только антифриз возьми на доливку, ну и следи чтоб жижа АКПП не ушла много.все достается и моется на месте. Трубки кондея не отломи