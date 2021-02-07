Замена ГРМ на 1,5 TDCI

То чего ждал долго и то, что нужно было.
Читал много, но стрёмно всё рано было. Хотя, как оказалось, ничего страшного.
Этот набор Аудюху пережил и терь на "творение Генри" работает.
Предварительно были изготовлены фиксаторы, хотя, можно было и свёрлами обойтись.
Что было куплено.
Первоначально думал и тормозную жидкость заменить, но амбиции не реализовались.
Для удобства нужно снимать колесо и подкрылок. И, как оказалось, расширительный бачёк ОЖ.
Снятие колеса заняло минут 30-40: закорело. Судя по всему, и с остальными 3-мя такая же грусть.
Снимаем подкрылок.
Т.к. менял планировал помпу, то ОЖ сливать планировал. Да и промыть дистилированной водой хотел. А для этого, нужно долезть до сливной пробки. Геммор ещё тот.
На шестерне ТНВД такой же след ремня есть, но менять её однозначно ещё не нужно. Я и не менял.
Комплект ГРМ от INA.
Шкив коленвала крепится болтом, с обычной резьбой. Откручиватся, при помощи старого ремня генератора и большого рычага. Новый болт был в комплекте с ремнём.
Если делать всё аккуратно, то ни одна из шестерён не повернётся. Так что стопора больше для подстраховки.
Всё меняем, ставим новое, собираем обратно.
Потом заливаю дистилированную воду иии… Первый запуск.
Стрёмно, но делать нечего.
Стартует без проблем. Прогреваем на холостых и едем кататься, чтобы погреться.
После покатушек, сливаем воду: довольно чистая, без каких-либо инородностей.
Далее, по рекомендации производителя бадяжим антифриз.
Но добавлял больше концентрата с учётом того, что вода осталась в системе.
Теперь опять всё заливаем и едем кататься. Выезжал на трассу и на 60 км/ч прокатился. Как только видел, что начинался рост температуры, останавливался и аккуратно откручивал крышку расширительного бачка для спуска воздуха.
После 4-х таких манипуляций роста температуры не наблюдалось.
Вот и всё. Пара-ба-ба-пам, пау!
Следующим этапом, смена тормозной жидкости. Но это совсем другая история…
так никто регламент по пробегу и не написал . кто нибудь все таки знает или нет ? через сколько км менять?
Привет! Номерок помпы подскажи пожалуйста на 1,5 дизель)
Приветствую. Вот тут увы: было давно дело и покупал просто по названию запчасти. Артикул даже не уточнял.
Приветствую! Подскажи, сколько антифриза по итогу влезло ? Тоже на той неделе поменял ГРМ, влезло 5 с небольшим литров.
Приветствую. Знаешь, я точно не помню. То что ушло все 3 бутылки — это факт. И одна двушка дистилята. Так и получается 5 литров. +/- небольшое я доливал по уровню после месячной эксплуатации авто.
у меня фокус 1.5 дизель 120 лс, пробег 171 тыс. еще рано менять?
какой у них регламент по европе вообще?
Ты про грм? Вообще, я менял, потому что считаю, что нужно машину обслужить сразу как купишь. Потому как не знаю, как и когда её обслуживали.
Тема/проблема: Дополнительная информация о замене ремня ГРМ
Модель:
Все — с двигателем Duratorq-TDCi 1.5L (только
Евро-6)
Двигатель: 1.5L Duratorq-TDCi (55kW/75PS)
(XU)
Двигатель: 1.5L Duratorq-TDCi (63kW/85PS)
(XU)
Двигатель: 1.5L Duratorq-TDCi (70kW/95PS)
(XU)
Двигатель: 1.5L Duratorq-TDCi
(74kW/100PS) (XU)
Двигатель: 1.5L Duratorq-TDCi
(88kW/120PS) (XU)
Двигатель: 1.5L Duratorq-TDCi (63kW/85PS)
(XV)
Двигатель: 1.5L Duratorq-TDCi (55kW/75PS)
(XW)
Двигатель: 1.5L Duratorq-TDCi
(74kW/100PS) (XX)
Двигатель: 1.5L Duratorq-TDCi
(77kW/105PS) (AE)
Краткое содержание
ПРИМЕЧАНИЕ. Доведите содержание этого бюллетеня общего технического
обслуживания до сведения всех руководителей по техническому
обслуживанию и механиков.
Этот бюллетень общего обслуживания включает в себя дополнительную информацию
для автомобилей с двигателем 1.5L Duratorq-TDCi.
Если во время сервисного ремонта, необходимо также заменить звездочку топливного
насоса (см. «требуемые запасные части и материалы»).
Требуемые запасные части и материалы
Finis Code Наименование Количество
Комплект — ремень ГРМ
1 872 497 Комплект 1
1 753 600 Комплект крепежных элементов 1
2 334 220 Звездочка топливного насоса 1
Комплект — ремень ГРМ (включает в себя комплект водяного насоса и комплект крепежных
элементов)
2 008 687 Комплект 1
2 334 220 Звездочка топливного насоса 1
Оборудование станции технического обслуживания
Съемник с двумя захватами
Инструкции по обслуживанию
См. раздел «Сводная информация».
1. Снимите ремень газораспределительного механизма.За дополнительной
информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания
для модели the corresponding, Разделу 303-01, Timing Belt — Removal and
Installation.
так а на каком пробеге все таки менять комплект ремня грм? форд 1.5 дизель 2016 год. подскажите
180000тысяч или 7лет что наступит раньше
Спасибо. ничего себе, а везде пишут 60-120 тыщ
Надо смотреть на большом пробеге провесает ремень и выедает ролики ещё менять шестерню ТНВД обязательно
А шестерня в комплект ремня ГРМ входит?
Нет
извините что надоедаю, номер запчасти шестерни не подскажите?
Хз
А шестерня ТНВД менять как раз обязательно. Она завода дефектноя на этот счёт есть тсби завода. Приводит к перенотяженю ГРМ и раннему выходу из строя.
Каким образом шестерня перенатягивает ремень? Износ "тянущей" стороны зуба может привести только к проскальзыванию.
В моём случае, износа практически небыло. Да и по отчётам драйвовчан шестерни в хорошем состоянии
На двигателе 1,5 tdci установлен одноплунжерный ТНВД. При замене ремня грм шестерня тнвд также устанавливается в определённом положении. Так как тнвд одноплунжерный на ремень грм в определённый момент возникает одновременная нагрузка от распредвала и тнвд, что сокращет срок службы ремня грм и роликов. На новой шестерни тнвд шпонка тнвд немного смещена относительно старой шестерни тнвд, что что позволило исключить одновременную нагрузку на ремень грм.
дорого как-то вышло. 650 ((
Это все запчасти. Работа — своими руками.
У меня после замены грм, помпы антифриза, роста температуры не было. По трассе, как обычно до рабочей и не шкалила. Утром проверил уровень, был ниже минимума, долил до нормы и все, до сих пор так и стоит.