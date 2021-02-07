Замена ГРМ на 1,5 TDCI

То чего ждал долго и то, что нужно было.

Читал много, но стрёмно всё рано было. Хотя, как оказалось, ничего страшного.

Я, батя и мой друг Stab

Этот набор Аудюху пережил и терь на "творение Генри" работает.

Предварительно были изготовлены фиксаторы, хотя, можно было и свёрлами обойтись.

Стоят такие, у нас РБ, 26-35 рублей.

Размеры, если кому нужно. С ними подсобил Драйвовчанин.

Что было куплено.

Набор юного ГРМ-щика

Первоначально думал и тормозную жидкость заменить, но амбиции не реализовались.

Для удобства нужно снимать колесо и подкрылок. И, как оказалось, расширительный бачёк ОЖ.

Снятие колеса заняло минут 30-40: закорело. Судя по всему, и с остальными 3-мя такая же грусть.

Пикоревшее наглухо. По итогу: всё зачищено, смазано.

Снимаем подкрылок.

Вижу пакет. Чёрный! Думаю, шааара: контрабас!

Т.к. менял планировал помпу, то ОЖ сливать планировал. Да и промыть дистилированной водой хотел. А для этого, нужно долезть до сливной пробки. Геммор ещё тот.

От она, гадина.

Снятая защита. Крепится на туеву хучу крепежа.

Откручиваем пластину на которую опирается радиатор.

Откручиваем 4 винта, по 2 с каждой стороны и освобождаем доступ.

А между радиаторами грязи, не менее туевая хуча, чем крепежа в защите.

Надеваем трубку и аккуратно откручиваем пробку.

Сливается вполне чистая ОЖ. Не уверен, что до меня её меняли, но тем не менее.

Приводной перень генератора. Старый.

Натяжной ролик: старый и новый.

Старая и новая помпа. След от ремня есть, но ничего не слизано.

На шестерне ТНВД такой же след ремня есть, но менять её однозначно ещё не нужно. Я и не менял.

Старый ГРМ

Новый и старый промежуточный ролик. В старом подшипник уже шумел.

Старый и новый натяжной ролик ГРМ. Новый металлический.

Комплект ГРМ от INA.

Натяжной ролик устанавливать нужно таким образом, чтобы

Шкив коленвала крепится болтом, с обычной резьбой. Откручиватся, при помощи старого ремня генератора и большого рычага. Новый болт был в комплекте с ремнём.

Если делать всё аккуратно, то ни одна из шестерён не повернётся. Так что стопора больше для подстраховки.

Всё меняем, ставим новое, собираем обратно.

Потом заливаю дистилированную воду иии… Первый запуск.

Стрёмно, но делать нечего.

Стартует без проблем. Прогреваем на холостых и едем кататься, чтобы погреться.

После покатушек, сливаем воду: довольно чистая, без каких-либо инородностей.

Далее, по рекомендации производителя бадяжим антифриз.

От таки вот.

Инструкция есть на бутылке, но её не заснял.

Но добавлял больше концентрата с учётом того, что вода осталась в системе.

Теперь опять всё заливаем и едем кататься. Выезжал на трассу и на 60 км/ч прокатился. Как только видел, что начинался рост температуры, останавливался и аккуратно откручивал крышку расширительного бачка для спуска воздуха.

После 4-х таких манипуляций роста температуры не наблюдалось.

Вот и всё. Пара-ба-ба-пам, пау!

Следующим этапом, смена тормозной жидкости. Но это совсем другая история…