[Не]бес/ная истина о подкрылках Jolion'а

Дело обстоит следующим образом.

С завода на Jolion идут урезанные подкрылки. Они есть как минимум на комплекьациях "Elite" и "Premium". Но закрывают арку колеса не целиком. Так же на стоках присутствуют углублённые отверстия под шурупы и крепления-крючки для второго слоя.

Второй слой поставляется исключительно в качестве доп. опции. Эти локера не устанавливаются на российском заводе. Они накладываются поверх заводских, ввиду чего "лишних деталей" при инсталляции нет.

Для 2WD и 4WD задние доп. подкрылки отличаются. Это связано с тем, что у полноприводного Jolion'а сзади "двухрычажка", а передний привод, к сожалению, "стоит на балке". С передними доп. подкрылками разночтений нет.

Если кто-либо сообщил обратное или продал штатные подкрылки, знайте, Вас обманули.

Артикулы ["с шумкой"].

ALL-перед: RUSORIGS9133001, RUSORIGS9133002.

2WD-зад: RUSORIGS9133003, RUSORIGS9133004.

4WD-зад: RUSORIGS9143003 и RUSORIGS9143004.

Желающие так же могут присоединяться к вежливому общению умных людей на предмет решения всевозможных технических пролем Haval Jolion: t.me/havaljolionlob \^_^/ .