[Не]бес/ная истина о подкрылках Jolion'а

Дело обстоит следующим образом.
С завода на Jolion идут урезанные подкрылки. Они есть как минимум на комплекьациях "Elite" и "Premium". Но закрывают арку колеса не целиком. Так же на стоках присутствуют углублённые отверстия под шурупы и крепления-крючки для второго слоя.
Второй слой поставляется исключительно в качестве доп. опции. Эти локера не устанавливаются на российском заводе. Они накладываются поверх заводских, ввиду чего "лишних деталей" при инсталляции нет.
Для 2WD и 4WD задние доп. подкрылки отличаются. Это связано с тем, что у полноприводного Jolion'а сзади "двухрычажка", а передний привод, к сожалению, "стоит на балке". С передними доп. подкрылками разночтений нет.
Если кто-либо сообщил обратное или продал штатные подкрылки, знайте, Вас обманули.
Артикулы ["с шумкой"].
ALL-перед: RUSORIGS9133001, RUSORIGS9133002.
2WD-зад: RUSORIGS9133003, RUSORIGS9133004.
4WD-зад: RUSORIGS9143003 и RUSORIGS9143004.
Желающие так же могут присоединяться к вежливому общению умных людей на предмет решения всевозможных технических пролем Haval Jolion: t.me/havaljolionlob \^_^/ .
Комментарии 6
от них есть толк ?
Привет, т.е подкрылок ставится по верх штатного? А передние по размерам больше, как это выглядит, мало инфы, есть видео установки?
Спасибо, заказал по вашим артикулам.
Сверлить нужно?, саморезами крепится ?, или есть уже родные места для крепления?
Рад, что помог с выбором.
Насколько помню, там саморезы в определённые места.
Спасибо. Я свой вопрос решил. Возможно, да скорее всего без твоих записей я бы никогда даже и предположить бы не смог, что дилер мне их не установил. Спасибо за информацию!👍
Рад был помочь \^_^/ .