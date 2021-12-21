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Санкт-Петербург, Россия

[Не]бес/ная истина о подкрылках Jolion'а

Фото в бортжурнале Haval Jolion

Дело обстоит следующим образом.

С завода на Jolion идут урезанные подкрылки. Они есть как минимум на комплекьациях "Elite" и "Premium". Но закрывают арку колеса не целиком. Так же на стоках присутствуют углублённые отверстия под шурупы и крепления-крючки для второго слоя.

Второй слой поставляется исключительно в качестве доп. опции. Эти локера не устанавливаются на российском заводе. Они накладываются поверх заводских, ввиду чего "лишних деталей" при инсталляции нет.

Для 2WD и 4WD задние доп. подкрылки отличаются. Это связано с тем, что у полноприводного Jolion'а сзади "двухрычажка", а передний привод, к сожалению, "стоит на балке". С передними доп. подкрылками разночтений нет.

Если кто-либо сообщил обратное или продал штатные подкрылки, знайте, Вас обманули.

Артикулы ["с шумкой"].
ALL-перед: RUSORIGS9133001, RUSORIGS9133002.
2WD-зад: RUSORIGS9133003, RUSORIGS9133004.
4WD-зад: RUSORIGS9143003 и RUSORIGS9143004.

Желающие так же могут присоединяться к вежливому общению умных людей на предмет решения всевозможных технических пролем Haval Jolion: t.me/havaljolionlob \^_^/ .

Фото в бортжурнале Haval Jolion
Фото в бортжурнале Haval Jolion
Фото в бортжурнале Haval Jolion
Фото в бортжурнале Haval Jolion
Пробег: 2 200 км
21 декабря 2021 Метки: помощь на дороге
6
Ранее Подкрыдки Jolion с "шумкой", часть 3: дорогой опыт! Далее Инструкция по разбору дворника

Запчасти и шины
оНДЙПШКНЙ Я ЬСЛНХГНКЪЖХЕИ (ОЕПЕДМХИ КЕБШИ) JOLION
RUSORIGS9133001
GREAT WALL
оНДЙПШКНЙ Я ЬСЛНХГНКЪЖХЕИ (ОЕПЕДМХИ ОПЮБШИ) JOLION
RUSORIGS9133002
GREAT WALL
оНДЙПШКНЙ Я ЬСЛНХГНКЪЖХЕИ (ГЮДМХИ КЕБШИ) JOLION
RUSORIGS9133003
GREAT WALL
оНДЙПШКНЙ Я ЬСЛНХГНКЪЖХЕИ (ГЮДМХИ ОПЮБШИ) JOLION
RUSORIGS9133004
GREAT WALL
Подкрылок с шумоизоляцией
RUSORIGS9143003
GREAT WALL
Подкрылок с шумоизоляцией (задний правый)
RUSORIGS9143004
GREAT WALL
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Haval Jolion 2021, двигатель бензиновый 1.5 л, 150 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — помощь на дороге

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Комментарии 6

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от них есть толк ?

Привет, т.е подкрылок ставится по верх штатного? А передние по размерам больше, как это выглядит, мало инфы, есть видео установки?

Спасибо, заказал по вашим артикулам.
Сверлить нужно?, саморезами крепится ?, или есть уже родные места для крепления?

Рад, что помог с выбором.
Насколько помню, там саморезы в определённые места.

Спасибо. Я свой вопрос решил. Возможно, да скорее всего без твоих записей я бы никогда даже и предположить бы не смог, что дилер мне их не установил. Спасибо за информацию!👍

Рад был помочь \^_^/ .