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Уфа, Россия

Ревизия трапеции дворников

Всем привет, не так давно заметил небольшой люфт водительского дворника, ну тут дело ясное скорее всего начала изнашиваться втулка, вернее как правило верхняя, которая ближе к самому дворнику. Заказывать пока ничего не стал, сначала разобрал, посмотрел, потому что люфт был не существенный.

1. Для начала снимаем пистоны под жабо — Nissan X-Trail II (t31)
1. Для начала снимаем пистоны под жабо

Далее нам нужно отщелкнуть на дворниках по заглушке, скрывающие болт

2. Аккуратно поддеть тонкой отвёрткой — Nissan X-Trail II (t31)
2. Аккуратно поддеть тонкой отвёрткой

Берём за дворник и шатающими движениями расшатываем его, он легко сойдёт со своего места. Если не заржавел конечно…убираем жабо и нам открывается вид на трапецию

3. Видим саму трапецию и 3 шурупа держащие ее — Nissan X-Trail II (t31)
3. Видим саму трапецию и 3 шурупа держащие ее

Далее отсоединяем разъём, выкручиваем 3 шурупа и снимаем трапецию

4. Трапеция снята, убираем 2 резиновых пыльника — Nissan X-Trail II (t31)
4. Трапеция снята, убираем 2 резиновых пыльника

И видим картину, зазор как раз на водительском дворнике

5. Не большой зазор, он и даёт люфт дворника — Nissan X-Trail II (t31)
5. Не большой зазор, он и даёт люфт дворника

Далее убираем стопорное кольцо, шайбу и вынимаем шток дворника вниз и нам виден износ втулки

6. Износ втулки — Nissan X-Trail II (t31)
6. Износ втулки

Причём износ только справа, так как у дворника есть пружина, она как бы отталкивает его от лобового в сторону зеркала заднего вида, от сюда и износ именно справа. Идём выбивать втулки

7. Фиксируем и выбиваем, плоской отвёрткой — Nissan X-Trail II (t31)
7. Фиксируем и выбиваем, плоской отвёрткой

Втулки просто переворачиваем "вверх ногами" верхнюю (изношенную вниз и износом влево), нижнюю ставим вверх (ближе к дворнику)

8. Перевернутые втулки — Nissan X-Trail II (t31)
8. Перевернутые втулки

Это временное решение, так как не было заказано ни втулок CARGO, ни втулок от plasticauto, которые кстати и заказал, уже в пути…
Ну и собираем все в обратной последовательности, люфт исчез. Как придут втулки, сделаю запись о них.
Всем добра ✌️

Пробег: 92 600 км
26 апреля 2022 Метки: своими руками
17
Ранее Заправка и ревизия кондиционера Далее LEDизация салона
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Комментарии 17

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Нужное дело.

Хорошее описание.
Молодец!

На гайках штока амортизатора ржавчина или медная смазка?

Ржавчина, переодически заливаю её силмконом и вд, чтоб совсем печально не стало, до меня уже было так.

У меня было так же. При замене залил проникающую смазку, так чтобы закрыло гайку составом. Закрыл капроновыми крышками от 3-х литровых банок, можно пакетами и резиночку натянуть. Поездил так пару дней, затем поехал менять амортизаторы. Всё открутилось без проблем.

Понял принял

Вроде как в 13 году поменялся размер отверстий в трапеции .до 13 года были меньше. Но у карго есть оба размера втулок. Тут были обсуждения этой темы.

Эмммм, если наткнешься, скинь ссылку пожалуйста

www.drive2.ru/l/529968179074564899/ там в комментах пишут

Оставлю это тут

Карго тоже надо знать какие. Могут не подойти.

А какие надо?

Если машина 13 года могут не подойти

Да 13 го

От года выпуска авто .втулки от фирмы пластик авто могут не подойти

Да, я вкурсе
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