Ревизия трапеции дворников

Всем привет, не так давно заметил небольшой люфт водительского дворника, ну тут дело ясное скорее всего начала изнашиваться втулка, вернее как правило верхняя, которая ближе к самому дворнику. Заказывать пока ничего не стал, сначала разобрал, посмотрел, потому что люфт был не существенный.

1. Для начала снимаем пистоны под жабо

Далее нам нужно отщелкнуть на дворниках по заглушке, скрывающие болт

2. Аккуратно поддеть тонкой отвёрткой

Берём за дворник и шатающими движениями расшатываем его, он легко сойдёт со своего места. Если не заржавел конечно…убираем жабо и нам открывается вид на трапецию

3. Видим саму трапецию и 3 шурупа держащие ее

Далее отсоединяем разъём, выкручиваем 3 шурупа и снимаем трапецию

4. Трапеция снята, убираем 2 резиновых пыльника

И видим картину, зазор как раз на водительском дворнике

5. Не большой зазор, он и даёт люфт дворника

Далее убираем стопорное кольцо, шайбу и вынимаем шток дворника вниз и нам виден износ втулки

6. Износ втулки

Причём износ только справа, так как у дворника есть пружина, она как бы отталкивает его от лобового в сторону зеркала заднего вида, от сюда и износ именно справа. Идём выбивать втулки

7. Фиксируем и выбиваем, плоской отвёрткой

Втулки просто переворачиваем "вверх ногами" верхнюю (изношенную вниз и износом влево), нижнюю ставим вверх (ближе к дворнику)

8. Перевернутые втулки

Это временное решение, так как не было заказано ни втулок CARGO, ни втулок от plasticauto, которые кстати и заказал, уже в пути…

Ну и собираем все в обратной последовательности, люфт исчез. Как придут втулки, сделаю запись о них.

Всем добра ✌️