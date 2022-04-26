Ревизия трапеции дворников

Всем привет, не так давно заметил небольшой люфт водительского дворника, ну тут дело ясное скорее всего начала изнашиваться втулка, вернее как правило верхняя, которая ближе к самому дворнику. Заказывать пока ничего не стал, сначала разобрал, посмотрел, потому что люфт был не существенный.
Далее нам нужно отщелкнуть на дворниках по заглушке, скрывающие болт
Берём за дворник и шатающими движениями расшатываем его, он легко сойдёт со своего места. Если не заржавел конечно…убираем жабо и нам открывается вид на трапецию
Далее отсоединяем разъём, выкручиваем 3 шурупа и снимаем трапецию
И видим картину, зазор как раз на водительском дворнике
Далее убираем стопорное кольцо, шайбу и вынимаем шток дворника вниз и нам виден износ втулки
Причём износ только справа, так как у дворника есть пружина, она как бы отталкивает его от лобового в сторону зеркала заднего вида, от сюда и износ именно справа. Идём выбивать втулки
Втулки просто переворачиваем "вверх ногами" верхнюю (изношенную вниз и износом влево), нижнюю ставим вверх (ближе к дворнику)
Это временное решение, так как не было заказано ни втулок CARGO, ни втулок от plasticauto, которые кстати и заказал, уже в пути…
Ну и собираем все в обратной последовательности, люфт исчез. Как придут втулки, сделаю запись о них.
Всем добра ✌️
Комментарии 17
Нужное дело.
Хорошее описание.
Молодец!
нужные работы!
На гайках штока амортизатора ржавчина или медная смазка?
Ржавчина, переодически заливаю её силмконом и вд, чтоб совсем печально не стало, до меня уже было так.
У меня было так же. При замене залил проникающую смазку, так чтобы закрыло гайку составом. Закрыл капроновыми крышками от 3-х литровых банок, можно пакетами и резиночку натянуть. Поездил так пару дней, затем поехал менять амортизаторы. Всё открутилось без проблем.
Понял принял
Вроде как в 13 году поменялся размер отверстий в трапеции .до 13 года были меньше. Но у карго есть оба размера втулок. Тут были обсуждения этой темы.
Эмммм, если наткнешься, скинь ссылку пожалуйста
www.drive2.ru/l/529968179074564899/ там в комментах пишут
Оставлю это тут
Карго тоже надо знать какие. Могут не подойти.
А какие надо?
Если машина 13 года могут не подойти
Да 13 го
От года выпуска авто .втулки от фирмы пластик авто могут не подойти
Да, я вкурсе