Подключаем видеорегистратор и радар-детектор к блоку предохранителей.

Приветствую. Сегодня, листая ленту новостей, увидел что не все еще избавились от болтающихся проводов в салоне и решил поделиться своим опытом.

Блок предохранителей находится здесь))

Схема

Обозначения

По хорошему нужен вот такой удлинитель для предохранителей, но у нас в городе я такой не нашел и заколхозил…припаялся напрямую к предам

На F61 я подключил регистратор (работает еще 30 мин после постановки машины на охрану, что по моему мнению очень удобно на парковках магазинов например), а на F85 радар-детектор (работает от зажигания)

Вот рег

а вот радар

Вот финальный вид

Забыл один важный момент уточнить…регистратор работает от 5в, поэтому припаивать "+" и "-" нужно после колбы с родным предохранителем (там встроена понижайка), а радар работает от 12в и я лично родной пред просто отрезал и напрямую припаял (еще минус на кузов не забываем)…спасибо за внимание, всем пока))