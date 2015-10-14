Автомобильная социальная сеть
Подключаем видеорегистратор и радар-детектор к блоку предохранителей.

14 октября 2015
Приветствую. Сегодня, листая ленту новостей, увидел что не все еще избавились от болтающихся проводов в салоне и решил поделиться своим опытом.

Блок предохранителей находится здесь))
Блок предохранителей находится здесь))
Схема
Схема
Обозначения
Обозначения
По хорошему нужен вот такой удлинитель для предохранителей, но у нас в городе я такой не нашел и заколхозил…припаялся напрямую к предам
По хорошему нужен вот такой удлинитель для предохранителей, но у нас в городе я такой не нашел и заколхозил…припаялся напрямую к предам
На F61 я подключил регистратор (работает еще 30 мин после постановки машины на охрану, что по моему мнению очень удобно на парковках магазинов например), а на F85 радар-детектор (работает от зажигания)
На F61 я подключил регистратор (работает еще 30 мин после постановки машины на охрану, что по моему мнению очень удобно на парковках магазинов например), а на F85 радар-детектор (работает от зажигания)
Вот рег
Вот рег
а вот радар
а вот радар
Вот финальный вид
Вот финальный вид

Забыл один важный момент уточнить…регистратор работает от 5в, поэтому припаивать "+" и "-" нужно после колбы с родным предохранителем (там встроена понижайка), а радар работает от 12в и я лично родной пред просто отрезал и напрямую припаял (еще минус на кузов не забываем)…спасибо за внимание, всем пока))

14 октября 2015 Метки: аксессуары
15
Ford Focus Hatchback 2011, двигатель бензиновый 1.6 л, 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Комментарии 15

А как добраться к блоку предохранителей? Я нашел Интернет магазин, где готовые переходники к блоку делают, надо только добраться к нему

От f60 (плафоны) какое время подается +12в на заглушенную не знаешь? По идеи после закрытия с пульта авто, +12в на плафоны должно же отрубаться сразу? Мне нужно найти +12 такое чтобы при закрытии с пульта отрубалось сразу а если просто заглушил но не закрыл авто, чтобы работало хотя бы час или 30 мин…а если запитаться от преда прикуривателя, то после закрытия все-равно будет 30 мин подаваться +12в…

Привет, нашёл?

Привет. От цепи прикуривателя в итоге сделал, всё устраивает. Заглушил — питание поступает 30 мин. Если заглушил и закрыл машину с пульта, то уходит в сон раньше чем 30 мин

Спасибо, я от асс сделал уже.

REAL-REMI

Привет. От цепи прикуривателя в итоге сделал, всё устраивает. Заглушил — питание поступает 30 мин. Если заглушил и закрыл машину с пульта, то уходит в сон раньше чем 30 мин

Спасибо добрый человек, для меня эта задача совсем не решаемой казалась если бы не Вы)))

а минус откуда взял?

привет где бр
ал магнитолу

первая фотка из сети, у меня сонька

F85 мне больше подходит! Спасибо!

незачто, обращайся)

полчается ты разобрал вилку для прикуривателя и засунул проводку заместо предохванителя? так ?

блин…забыл указать что рег работает от 5в, а радар от 12в…ща исправлю

Luc1f3r

полчается ты разобрал вилку для прикуривателя и засунул проводку заместо предохванителя? так ?

в конце поста уточнение