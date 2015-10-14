Подключаем видеорегистратор и радар-детектор к блоку предохранителей.

Приветствую. Сегодня, листая ленту новостей, увидел что не все еще избавились от болтающихся проводов в салоне и решил поделиться своим опытом.
Забыл один важный момент уточнить…регистратор работает от 5в, поэтому припаивать "+" и "-" нужно после колбы с родным предохранителем (там встроена понижайка), а радар работает от 12в и я лично родной пред просто отрезал и напрямую припаял (еще минус на кузов не забываем)…спасибо за внимание, всем пока))
А как добраться к блоку предохранителей? Я нашел Интернет магазин, где готовые переходники к блоку делают, надо только добраться к нему
От f60 (плафоны) какое время подается +12в на заглушенную не знаешь? По идеи после закрытия с пульта авто, +12в на плафоны должно же отрубаться сразу? Мне нужно найти +12 такое чтобы при закрытии с пульта отрубалось сразу а если просто заглушил но не закрыл авто, чтобы работало хотя бы час или 30 мин…а если запитаться от преда прикуривателя, то после закрытия все-равно будет 30 мин подаваться +12в…
Привет, нашёл?
Привет. От цепи прикуривателя в итоге сделал, всё устраивает. Заглушил — питание поступает 30 мин. Если заглушил и закрыл машину с пульта, то уходит в сон раньше чем 30 мин
Спасибо, я от асс сделал уже.
REAL-REMI
www.drive2.ru/l/544162324433339755/
Спасибо добрый человек, для меня эта задача совсем не решаемой казалась если бы не Вы)))
а минус откуда взял?
привет где бр
ал магнитолу
первая фотка из сети, у меня сонька
F85 мне больше подходит! Спасибо!
незачто, обращайся)
полчается ты разобрал вилку для прикуривателя и засунул проводку заместо предохванителя? так ?
блин…забыл указать что рег работает от 5в, а радар от 12в…ща исправлю
Luc1f3r
полчается ты разобрал вилку для прикуривателя и засунул проводку заместо предохванителя? так ?
