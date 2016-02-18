Диагностический сканер Honda HIM (HDS) ч.1

Всем Привет!
Возможности автосканера Honda HIM HDS при работе с автомобилями Honda/Acura:
Считывание и расшифровка кодов ошибок из памяти контроллера;
— Сброс ошибок из памяти контроллера;
— Вывод до восьми текущих параметров в цифровой форме.
— Вывод в графическом виде текущих параметров (любые 2 параметра одновременно по выбору
диагноста);
— Комбинированный вывод данных (в графической и цифровой форме);
— Управление исполнительными устройствами;
— Сброс адаптивных коэффициентов из памяти блоков управления;
— Ведение логов — запись и сохранение в памяти массива цифровых параметров, соответствующих
заданному ездовому циклу, с возможностью их последующего покадрового просмотра (в т.ч. в
графическом виде);
— Специальные функции — изменение допустимых настроек блоков, программирование и пр.;
— Встроенная помощь и диаграммы местонахождения разьемов диагностики.
Автосканер Honda HIM HDS Поддерживает
— PGM FI — система управления бензиновым двигателем;
— Diesel — система управления дизельным двигателем;
— IMA — система управления гибридной силовой установкой;
— AT — система управления автоматической коробкой передач;
— ABS — антиблокировочная система;
— TCS — антипробуксовочная система;
— VSA — система курсовой устойчивости;
— VTM 4 — система управления подключаемым задним приводом;
— 4 WS — система управления поворотом колёс;
— SH-AWD — система управления полным приводом;
— ATTS — система активного распределения крутящего момента;
— DBW — система управления электронной дроссельной заслонкой;
— EPS — система управления электрическим усилителем руля;
— IHCC — система круиз-контроля c функцией дистроник;
— HiDS — система круиз-контроля с функцией удержания полосы;
— SRS — система управления подушками безопасности;
— Keyless Access — система дистанционного доступа;
— R/C Engine Starter — система дистанционного запуска;
— TPMS — система контроля давления в шинах.
Возможности автосканера Honda HDS при работе по протоколам OBD-II:
— Вывод до восьми текущих параметров в цифровой форме.
— Вывод параметров моментального снимка параметров
— Считывание и расшифровка ошибок из памяти контроллера;
— Сброс ошибок из памяти контроллера;
— Вывод результатов тестирования датчиков кислорода;
— Вывод результатов мониторинга всех систем и компонентов;
— Управление исполнительными устройствами;
— Вывод идентификационной информации автомобиля и контроллера.
После покупки — обычного Адаптера OBD2 стал интересоватся сканерами, какие что могут.
Профессиональные не смотрел — Наткнулся на Китайский аналог Для Хонда.
Посмотрел что он может — (думаю я не помешал бы и мне такой сканер)
С начало смотрел сколько стоят на АлиЭкспресс цены в среднем 7000-10.000 тыс.р.
Решил зайти на Авито — посмотреть там может есть б\у и нашел одно объявление — цена вопроса 5000р сканер был в Красноярске — В Итоге я купил его, продавец отправил почтой.
Собственно Зачем я купил данный сканер?!
Зачем то снимал клеммы с аккумулятора — поставил было все норм, не успел отъехать от дома и 500м — Как вылезла куча ошибок шт 5 (чек, абс, срс итд) и машина начала Жестко дергаться от 500 до 2000 тыс.об, остановился посмотрел через адаптер obd2 что за Фигня —
Оказалось 1 ошибка P2176 — Не произошло обучение дроссельной заслонки
и еще P0171, P1313, P1669, .
А данный Сканер Honda Him — умеет обучать дроссельную заслонку.
(Самое смешное пока ехал сканер — Эта заслонка сама обучилась ппц проста — И все стало работать нормально — и ошибки все исчезли))
все равно штука нужная и полезная.
Ранее звонил в Хонда центр спросить какие там цены
Диагностика авто 1600р
Калибровка Дроссельной заслонки — 660р
уже половина цены от сканера который я купил…
Посылка шла Неделю и доставка обошлась почти в 1рэ Дорого.
Большое Спасибо За разъяснения!
Станислав (barmaleih)
volna25
DPaVLiN
здравствуйте.
можно ли таким сканером настроить включение вентилятора не на 105 градусах, а …допустим на 95 градусах
Привет! вот даже не подскажу… не видел таких настроек.
Привет ! Можно через него прописать датчики давления шин в систему ? Или прошить от блока АБС давление в шинах ?
Привет! Даже не подскажу, но мне кажется что нельзя
Может подскажите каким прибором можно это делать на Хонде ? Т.е активация скрытых функций, коррекция параметров
Не подскажу( т.к другим ни чем не пользовался
Iurec123
Может подскажите каким прибором можно это делать на Хонде ? Т.е активация скрытых функций, коррекция параметров
Aute TS508
Привет. У тебя он абс и срс видит?
Привет! Да должен видеть
Доброго времени суток, подскажи не пробывал ПО обновлять на машине ?
Здравствуйте. Пробовал)) что убил мозг авто.(есть в бж) из за плохого аккумулятора
Не подскажешь у него есть такая функция калибровка рулевой рейки?
Я не пробовал — но вроде раздел такой есть — EPS
yurka1010
Не подскажешь у него есть такая функция калибровка рулевой рейки?
Еще — таким сканером —
yurka1010
Не подскажешь у него есть такая функция калибровка рулевой рейки?
Выставление электронного нуля в EPS (электроусилителе руля)
Вот гляньте видео —
Спасибо за ответ)) Решил взять этот сканер honda him hds, вот и изучаю его, наткнулся на твои посты)) Смотрю ним можно много чего отрегулировать, обновить. Весьма хорошая штука))
У нас в городе калибровка рулевой стоит 3000р а эта приблуда на авито 6000р, лучше его взять))
Да данный сканер — нужная вещь.
Но пользоваться им нужно аккуратно)
OBD 1 он читает, 3-х пиновый? Honda CR-V RD1.
Даже не подскажу (т.к не пробовал)
По идеи должен. посмотрел в объявлениях на Али Экспресс — переходник с обд2 на обд1 есть
первая попавшиеся объявление — на фото переходник есть — ru.aliexpress.com/item/16…2&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_10, searchweb201603_55
а он сможет ключ привязать на 9 аккорде?
Даже не знаю — вроде как он может диагностировать и прошивать автомобили до 2008 года, но не понятно появились новые модели (прошивки) сканера — некоторые пишут что возможно будет работать с авто 2013-2015 года… нужно спрашивать у кого покупаете или если есть возможность, лучше проверить на вашем авто, работает нет
Посмотрите на Авито. Попадаются нормальные варианты недорогие. А по поводу качества мне кажется они все одинаковые Китай. У меня тоже Китай и норм. Оиригинал дорого стоит.
Или можно на Алиэкспрес посмотрите. Тож вариантов гора. И по мне разница только в цене.
У тебя на HIMe написано made in usa
Да это не что не означает, он вроде Китайский…
Как определить оригинал или нет хз
Вот зашел в первый попавшийся сканер на Али Экспресс и там отдельно наклейки и там тоже написано сша)))
ru.aliexpress.com/item/16…d&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_10, searchweb201603_55
Кто даст ссылку на проверенный адаптер?
Что за адаптер нужен?
Honda HIM
Приветствую! На каком Windows работает? Слышал что только на XP
Года 2 назад, Да только ХР работала,
Сейчас новые версии — Honda HDS 3.102.029 + J2534 Rewrite 1.1.0.2 [2017] Скачать — autosoftos.com/soft-i-po-…te-1102-2017-skachat.html
Там написано — что они работают и с Windows 10 —
Системные требования: Windows XP SP3/Windows 10
Я не пробовал — новую версию
спасибо
А зачем в комплекте адаптер питания?
Даже не подскажу. т.к не пользовался
Не пользовался адаптером или диагностикой? Имею ввиду для диагностики этот адаптер не нужен?
Сканером то пользовался…
не пробовал 2 этих провода
синий переходник для ноутбука
Если вы имеете ввиду блок питания который — вставляется в разетку 220 в — который на втором фото — конечно — включаю его, — если без него — сканер работать конечно будет, Но и будет хорошо тянуть аккум, если подсадит — можно — что нибудь испортить (как я мозги авто)
Вот это и хотел понять, тоесть диагностика гаражная, во дворе не сделать. Как испортил мозги, вообще не востоновил потом?
Нет. Почему. Все таки можно если знаете что оч хороший акум. Ничего не будет!
— без розетки (220 в) не желательно обновлять мозги акп итд. Вот обязательно от розетки остальное можно и без него.
А стирать, смотреть ошибки можно! И даже можно прописывать ключи иммобилайзер. При под севшем акуме (проверено) ни чего не будет!
Мозги так и не получилось оживить. Просто купили мозги — иммобилайзер и чип ключ. С распила и все прописал.
Понял, спасибо! Жесть конечно, новые покупать, интересно, что случилось с ними, попытка обновить ЭБУ только от аккумулятора? Я думаю их все равно можно восстановить было, но надо разбирать.
Дак это ж Япогский авто — мозг со всем необходимым стоит — копейки — по моему 2000р
Не у меня пришел конец мозгам — из за того что — подсел аккум — (был полудохлый) не помню, но когда обновляешь — надо что бы было не меньше определеного напряжения — если акум садится и к примеру опускается 12.5 в сканер отрубает все обновление…
По мозгам — ко мне приезжал человек — пробовали с помощью какого сканера — оживить — Не получилось…
Потом мне написал — человек другой — и попросил — отправить ему убитые мозги — для эксперементов — хотел попробовать оживить — он мне не отписался, получилось у него что нет…
Понял, тогда не страшно их ложить)
Да там надо разбирать их и непосредственно к чипу припаиваться и шить, видел как тоже после неудачной прошивки мозги таким способом восстановили, только с другой машины. Нужно быть совсем мозгом для такого)
Mizorg
Понял, спасибо! Жесть конечно, новые покупать, интересно, что случилось с ними, попытка обновить ЭБУ только от аккумулятора? Я думаю их все равно можно восстановить было, но надо разбирать.
параллельно 2й аккум на время операции подцепить как вариант
Mizorg
А зачем в комплекте адаптер питания?
вроде как калибровать или что то в этом роде
Здравствуйте. Подскажите, может ли этот сканер привязать новый ключ с чипом к иммобилайзеру?
Привет. Вроде да. Может
Внимание вопрос: на кой чёрт в комплекте "заглушки" OBD и RS232? Те, что без провода
Я даже не подскажу))) хз для чего
Я уже сам нашёл — это заглушки для теста сканера без машины и компа))
Приветствую! Подскажи пожалуйста, какая версия HDS HIM у тебя? V 2.0 или V 1.4.
Привет — вот моя фотка с обратной стороны сканера — www.drive2.ru/l/9004907/
Но чет я там ни чего не увидел какая версия, где ннада смотреть?
Всех благ! Оказывается это в Али экспресс только прописывают версии.
Не ну как то же можно определить, какая версия сканера — если нет, то можно все что хочешь написать…
Да я вот с Али и заказал версия 1.4 а потом смотрю есть 2.0. В 2
0 только диск и шнур, а в 1.4 плата какая то, диск и сам аналог шнур HDS.Про версию 1.4 отзывы пишут что не уступает даже оригиналу HDS HIM.Ладно, по приходу и разберусь.
Ясно… придет, напишите что почем))
Хорошо, договорились.
Добрый день!
Как впечатления от сканера, после года использования?
Хочу такой же приобрести. Скажи он коробку читает? А TPMS?
Привет!
Да так то все отлично — ни надо по сервисам если что ездить — сам посмотрел и все!
в общем то советую.
Если честно я как взял — когда убил мозг — прописал ключи и иммобилайзер и все! больше я его и не доставал — т.к не требовалось. так и лежит год))
По коробке и TPMS не подскажу — т.к особо не лазил по системам…
Спасибо!
Обычно так и бывает, как купишь — так ничего и не вылазит, а нет ошибки так и лезут!
Подскажи, abs разъём где находится?
Я вот даже не подскажу! Если честно слышу первый раз о таком разъеме… вообще все читается все через OBD2 разъем
Я понял, спасибо
А для чего он вам? и нашли данный разъем?
Разъём не нашёл. А нужен он мне для обучения abs, после замены колодок и жижи вылезла ошибка vsa и восклицательный знак.
По моему — абс тоже обучается — через обд разъем…
А так вот посмотрите — его абс вроде так можно обучить — поиск — www.drive2.ru/search/?cx=…B8%D0%B5+ABS+honda+accord
Спасибо, завтра попробую.
Да это китайский! Я если честно не знаю чем от отличается от орегинала, но функций у него (у китайского) тоже куча.
Слушай а для аккорла 10 года он подайдет?
Вот Здесь хз. т.к
Вроде вот как написано —
Адаптер Honda HDS PC является дилерским диагностическим сканером для всех моделей автомобилей Honda и Acura всех рынков c 1992 по 2008 г. Помимо диагностики автомобилей Honda/Acura по заводским протоколам, прибор поддерживает диагностику других марок автомобилей по протоколам OBD-II (поддерживаются все протоколы, включая CAN). Подключается к ПК через COM порт, с конца 2008 года ПО выходит с поддержкой русского языка.
смотря какую версию программы версия 3.102 или 3.015,16,17
до 2016-2019
autosoftos.com/soft-i-po-…te-1102-2017-skachat.html
Спасибо 😉
а что вот это тогда? пишут аналог оригинального прибора и работает с той же программой что и у тебя
ru.aliexpress.com/item/HD…p&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_3_10065_10068_10501_10000074_10503_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10122_10121, searchweb201603_2, afswitch_2_afChannel, single_sort_2_default&btsid=b4517d74-eb3e-40e4-a82e-402fc09e674b
Не такой провод вроде — не рекомендуют брать — он далеко не все может по сравнению с Him, И им легко можно убить — моск)) все таки лучше! взять Honda Him
А почему пишут что Honda HIM это и есть оригинал который ты купил? А вот то что я тебе показал это подделка, которая практически повторят оригинал который у тебя. Даже программа работает всё та же что у тебя. Я так и думал раньше что твой прибор это оригинальный, а тот что я тебе показал это копия, хотя и работает с оригинальной программой. А теперь выясняется что даже дорогой прибор который ты купил это подделка? А тот что я тебе показал и вовсе фуфло? Хммм… я запутался. Тогда вопрос, а сколько же стоит оригинальный прибор и есть ли он в продаже в принципе? Как он выглядит? Есть ссылка?
Я купил б\у у человека — и 100% китай
Раньше находил орегинальный сканер, ща чет нет, стоил чють дороже… Функций вроде столько же…
Это же вообще — он когда то был у каждого диллерского центра Хонда в 2000 новерное, потом его поменяли на ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР HONDA GNA 600 (и он потом тож устарел)
www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=honda_d — их вроде 3 всего
У меня механика на CR-V 2006 года и нет роботизированной коробки передач. Мне не нужно прошивать мозги! Я просто хочу ошибки сбрасывать и диагностировать поломки разных систем. Например, проверить клапан VTEC или VTC, почему богатая смесь или наоборот обеднённая? От чего происходят провалы на нижних оборотах при разгоне или почему вообще загорелся чек-енджин и т.д. Стоит ли мне покупать дорогое устройство? Кто-то писал что этот шнурок не все функции диагностирует, например при тестировании системы ABS выдавало ошибку. Что думаешь на сей счёт?
Если не собираетесь прошивать. Тогда новерное хватит и кабеля!
например при тестировании системы ABS выдавало ошибку. — Вылазит вроде ошибка и на Хонда Хим! — ннадо по новой обучать эту систему — сканером этим же
вот видишь! значит это полный аналог, если ошибки даже совпадают)) куплю в понедельник, в Запорожье, но я сейчас в Донецке, а сюда не присылают ничего. Придётся ехать в Мариуполь через блокпосты((
Ну раз решили, ннадо брать!)))
Только будьте все равно с ним аккуратнее! можно ченьть убить
Удачной Покупки и норм забрать сканер)
Как куплю, отпишусь потом о результатах))
Хорошо!
У меня двигатель К20А CR-V 2 поколения рестайлинг, коробка механика. Так вот у меня появился лёгкий провал на малых оборотах при нагрузке. На холостую такого не чувствуется. У меня было подозрение с клапаном VTEC, потому что поменял уже всё что можно. Свечи, почистили форсунки, почистил дроссельную заслонку, отрегулировали клапана. Но провал на трогании со светофора остался, особенно выражается на 2 передаче при разгоне, иногда подёргивается, а потом снова начинает ехать как ни в чём не бывало, потом переключаюсь на 3-ю передачу и снова лёгкий провал в первую долю секунды. Бывает падает мощность на 5 тысячах оборотах, а потом восстанавливается. Что это может быть такое?
Вот чес слово))))) даж незнаю))
на диагностику ннадо (самому сканером или в сервисе)
Да я уже ездил на сервис, они начинают разводить на разные запчасти и работы не нужные, а после берут деньги, а проблема остаётся всё та же. Последний раз сказали что прибор нашёл неисправности такие: недостаточный уровень жидкости с системе торможения, низкий заряд аккумулятора, ошибка комбинации панели приборов и всё. Они долили жидкость, отрегулировали всё, но провал остался. Потом у меня загорелся ЧЕК (двигатель) я приехал, они снова взяли деньги, и ответили, что это бензин плохой, ошибка типа связна с не правильной топливной смесью. Но когда они диагностировали, я увидел там куча всяких советов и рекомендаций, типа проверить работу коромысел ВТЕК, проверить систему впрыск и т.д. Я когда попытался самостоятельно взять в руки прибор, они сказали что мне не положено и быстро его отсоединили от разъёма и снова попросили деньги. Поэтому они особо не заморачиваются и даже не прочитали мне там что было написано, я успел только прочесть некоторые рекомендации которые давались там в связи с ошибкой не правильной топливной смеси. Но они просто ответили заправляйся в другом месте и всё. Поэтому я хочу сам делать такие диагностики. Прибор у них был хондовский с ЖК дисплеем, похожий на калькулятор я точно не понял что это, но устаревший типа Honda X431
Мде. А у владельцев таких же машин с таким же двс и коробкой, на драйве не искали может у кого такая же фигня была.
да есть подозрение в неправильной работе клапана vtec, они сказали что часто меняли такие клапана. Был случай что Акура тоже дёргалась при разгоне, но ошибок не было на табло никаких. Просто поменяли в слепую клапан и после того проблема ушла. Может и у меня тоже это есть такое. Я хочу купить шнур и прокатиться и посмотреть как открывается или закрывается клапан. Вот тут посмотри что написал СанСаныч из Москвы www.sansanych-honda.ru/in…x.php/stati/30-vtec-valve
ise-87
Мде. А у владельцев таких же машин с таким же двс и коробкой, на драйве не искали может у кого такая же фигня была.
Обрати внимание, что в статье есть пример картинок диагностическая система HDS
Я завтра гляну)) там чет оч много написано, с телефона не удобна)
ну шо глянул?
Да вот только ща посмотрел))) Ну да если есть такая тема, про проверку тогда канешь, ннадо брать))
Такой вопрос — ни где не замечал — может картинки где видел еще что…
Там нет проверки рулевой рейки? (появился небольшой люфт) — вся подвеска в норме
как компьютер вообще может проверять механические поломки и износы? Ты сам подумай, это просто люфт и к нему комп не подключен никакой! Вообще я не уверен что любую поломку может проверить комп. Это если только ТЕСЛА новый авто который полностью электрический, там может везде датчики стоять, а в наших машинах компьютер это одно название, на самом деле он выполняет функцию калькулятора.
Не ну, я хз… Говорит же например выключи зажигание включи… Может тут тож есть ченьть — Скажет поверни руль влево, в право — и может как нибудь почувствует (датчики может какие есть) что есть люфт
вряд ли… у меня не стоят датчики, там просто болт есть подрегулировать и всё. А так я вообще забил на всякие стуки, как говорится, хороший стук наружу вылезет. Как правило там резинки стабилизаторов стучат или опоры стоек. Может сама стойка. Или наконечники. Я на зубиле когда-то ездил, так менял по кругу много раз. А тут хорошие машины, редко менять приходится. Хотя прислушиваться к стукам это навязчивая идея, иногда доходит до паранойи, сам знаю. Вот у меня сейчас страх что провал будет на светофоре при разгоне, а иногда провала нет, так я думаю прошло, но проходит день или два и провал снова появляется. Иногда чек загорается, так что к лету думаю вылезет проблема. А твоё рулевое если люфт есть, так и подавно усилится после лета. Так что не переживай, хороший стук наружу вылезет))
не не))) мне так не надо))) про стук вылезет на ружу))) так то стука ни какого нет… просто начал замечать — это только по трассе и мин скорости 80-100. за 30 км 1 раз немного водит авто, перед (потом пробовал на заглушенном авто руль туда сюда крутишь, немного стучит) — подвеску проверяли 100% в отличном состоянии остается рулевая рейка
Ааа, ну это и у меня есть малёха. Тоже замечал еду, а машину то немного вправо, то влево, а рулевое не сразу реагирует, как будто там люфт как на старых жигулях. И это я один владелец и прошёл на машине 210 тысяч, просто подтягивал один раз гайку и жидкость менял с подшипником на гидроусилителе. Но машина на ровной трассе может вилять, это я замечал, иногда казалось что это как когда-то меня таксист вёз на старой четвёрке (ваз-2104) и я заметил что он руль сильно дёргал то влево, то вправо а машина реагировала только когда он далеко поворачивал, словно там зубьев не хватало. Примерно такое и у меня наблюдалось, только в меньшей форме, естественно. Я вправо, а она не реагирует пока я сильнее вправо не вильну, и такое же влево нужно больше вилять. Чувствительность пропадет, нет быстрого реагирования. Это рейка. Там образовывается выработка и лечится только заменой. Но в городе это я не замечал, это только если едешь по гладкому асфальту и на большой скорости.
Эта шляпа только читать ошибки и сбросить. Коробку она не видит и дроссель не одаптирует
Это китайский клон? дилерского.
на нём же написано: Made in USA.