Диагностический сканер Honda HIM (HDS) ч.1

Возможности автосканера Honda HIM HDS при работе с автомобилями Honda/Acura:

Считывание и расшифровка кодов ошибок из памяти контроллера;

— Сброс ошибок из памяти контроллера;

— Вывод до восьми текущих параметров в цифровой форме.

— Вывод в графическом виде текущих параметров (любые 2 параметра одновременно по выбору

диагноста);

— Комбинированный вывод данных (в графической и цифровой форме);

— Управление исполнительными устройствами;

— Сброс адаптивных коэффициентов из памяти блоков управления;

— Ведение логов — запись и сохранение в памяти массива цифровых параметров, соответствующих

заданному ездовому циклу, с возможностью их последующего покадрового просмотра (в т.ч. в

графическом виде);

— Специальные функции — изменение допустимых настроек блоков, программирование и пр.;

— Встроенная помощь и диаграммы местонахождения разьемов диагностики.

Автосканер Honda HIM HDS Поддерживает

— PGM FI — система управления бензиновым двигателем;

— Diesel — система управления дизельным двигателем;

— IMA — система управления гибридной силовой установкой;

— AT — система управления автоматической коробкой передач;

— ABS — антиблокировочная система;

— TCS — антипробуксовочная система;

— VSA — система курсовой устойчивости;

— VTM 4 — система управления подключаемым задним приводом;

— 4 WS — система управления поворотом колёс;

— SH-AWD — система управления полным приводом;

— ATTS — система активного распределения крутящего момента;

— DBW — система управления электронной дроссельной заслонкой;

— EPS — система управления электрическим усилителем руля;

— IHCC — система круиз-контроля c функцией дистроник;

— HiDS — система круиз-контроля с функцией удержания полосы;

— SRS — система управления подушками безопасности;

— Keyless Access — система дистанционного доступа;

— R/C Engine Starter — система дистанционного запуска;

— TPMS — система контроля давления в шинах.

Возможности автосканера Honda HDS при работе по протоколам OBD-II:

— Вывод до восьми текущих параметров в цифровой форме.

— Вывод параметров моментального снимка параметров

— Считывание и расшифровка ошибок из памяти контроллера;

— Сброс ошибок из памяти контроллера;

— Вывод результатов тестирования датчиков кислорода;

— Вывод результатов мониторинга всех систем и компонентов;

— Управление исполнительными устройствами;

— Вывод идентификационной информации автомобиля и контроллера.

После покупки — обычного Адаптера OBD2 стал интересоватся сканерами, какие что могут.

Профессиональные не смотрел — Наткнулся на Китайский аналог Для Хонда.

Посмотрел что он может — (думаю я не помешал бы и мне такой сканер)

С начало смотрел сколько стоят на АлиЭкспресс цены в среднем 7000-10.000 тыс.р.

Решил зайти на Авито — посмотреть там может есть б\у и нашел одно объявление — цена вопроса 5000р сканер был в Красноярске — В Итоге я купил его, продавец отправил почтой.

Собственно Зачем я купил данный сканер?!

Зачем то снимал клеммы с аккумулятора — поставил было все норм, не успел отъехать от дома и 500м — Как вылезла куча ошибок шт 5 (чек, абс, срс итд) и машина начала Жестко дергаться от 500 до 2000 тыс.об, остановился посмотрел через адаптер obd2 что за Фигня —

Оказалось 1 ошибка P2176 — Не произошло обучение дроссельной заслонки

и еще P0171, P1313, P1669, .

А данный Сканер Honda Him — умеет обучать дроссельную заслонку.

(Самое смешное пока ехал сканер — Эта заслонка сама обучилась ппц проста — И все стало работать нормально — и ошибки все исчезли))

все равно штука нужная и полезная.

Ранее звонил в Хонда центр спросить какие там цены

Диагностика авто 1600р

Калибровка Дроссельной заслонки — 660р

уже половина цены от сканера который я купил…

Посылка шла Неделю и доставка обошлась почти в 1рэ Дорого.

Большое Спасибо За разъяснения!

Станислав (barmaleih)

volna25

DPaVLiN

